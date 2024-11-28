Вильнюс продлил бесплатный проезд для украинцев в общественном транспорте еще на год — Finance.ua

Вильнюс продлил бесплатный проезд для украинцев в общественном транспорте еще на год Сегодня 09:45 — Личные финансы

Вильнюс продлил бесплатный проезд для украинцев в общественном транспорте еще на год

В Вильнюсе украинским беженцам еще год разрешили бесплатно ездить в столичном общественном транспорте.

Об этом сообщает LRT.

Это решение было одобрено городским советом литовской столицы в среду.

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Беженцы от войны из Украины могут бесплатно пользоваться общественным транспортом с марта 2022 года.

Такое решение власти столицы приняли после вторжения россии в Украину, когда в Литву прибыли десятки тысяч жителей Украины.

Аналогичные решения приняли и другие крупные города Литвы.

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Напомним, Литва входит в список самых дешевых стран Европы для проживания. Литва и Латвия предлагают низкие расходы на жизнь в сочетании с привлекательными условиями проживания. Цены в этих странах остаются значительно ниже, чем в Западной Европе.

Литва уже с декабря этого года планирует ужесточить правила подачи заявлений на получение вида на жительство через внешних поставщиков услуг. Заявления смогут подавать только граждане страны, в которой работает офис.

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