Вильнюс продлил бесплатный проезд для украинцев в общественном транспорте еще на год — Finance.ua

Вильнюс продлил бесплатный проезд для украинцев в общественном транспорте еще на год
В Вильнюсе украинским беженцам еще год разрешили бесплатно ездить в столичном общественном транспорте.
Об этом сообщает LRT.
Это решение было одобрено городским советом литовской столицы в среду.
Беженцы от войны из Украины могут бесплатно пользоваться общественным транспортом с марта 2022 года.
Такое решение власти столицы приняли после вторжения россии в Украину, когда в Литву прибыли десятки тысяч жителей Украины.
Аналогичные решения приняли и другие крупные города Литвы.
Напомним, Литва входит в список самых дешевых стран Европы для проживания. Литва и Латвия предлагают низкие расходы на жизнь в сочетании с привлекательными условиями проживания. Цены в этих странах остаются значительно ниже, чем в Западной Европе.
Литва уже с декабря этого года планирует ужесточить правила подачи заявлений на получение вида на жительство через внешних поставщиков услуг. Заявления смогут подавать только граждане страны, в которой работает офис.
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