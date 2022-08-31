Снизили ли арендодатели цены на квартиры во время войны (опрос) — Finance.ua
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Снизили ли арендодатели цены на квартиры во время войны (опрос)

Личные финансы
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Снизили ли арендодатели цены на квартиры во время войны (опрос)
Снизили ли арендодатели цены на квартиры во время войны (опрос)
Всего 3% украинцев перестали арендовать жилье с началом полномасштабной войны, а почти 64% сейчас снимают квартиру. Больше об особенностях аренды на протяжении последних месяцев — в результатах августовского опроса OLX Недвижимость.
За последние три месяца 31% людей впервые столкнулись с арендой, а почти 23% респондентов сменили жилье.
Почему переезжают:
  • самая частая причина смены квартиры — переезд в другой город (более 31% опрошенных);
  • еще 23% переехали в лучшую квартиру в пределах своего населенного пункта;
  • чуть больше — 19% украинцев — сменили жилье из-за неудовлетворительных условий аренды;
  • а 15% арендаторов съехали по просьбе собственника.
В большинстве своем люди отмечали, что остались в хороших или нейтральных отношениях с арендодателем — только 13,5% заявили, что разошлись с хозяином квартиры на «отрицательной ноте».
Скидки в квартплате. Что касается уступок со стороны арендодателей, то чаще всего владельцы квартир снижали стоимость аренды. О таком шаге навстречу заявили 30% опрошенных украинцев на платформе. Самый распространенный размер скидки — 11-20% (46% ответов). В то же время, 51% респондентов отметили, что условия аренды не изменились.
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В общем, 67% украинцев положительно оценивают свой последний опыт аренды. Чаще всего хорошие отзывы давали ввиду:
  • комфортных условий проживания (63%);
  • лояльных условий оплаты (43%);
  • гибкости и человечности арендодателя (41%).
Среди тех, кто оценивает свой опыт негативно, самые веские причины плохих впечатлений:
  • необоснованно высокая цена (75%);
  • плохие условия проживания (более 46% респондентов);
  • неготовность арендодателя идти навстречу: делать скидку, подселить родственников и т.п. (37%).
Где ищут жилье? Около 40% украинцев удалось найти жилье на онлайн-платформах по поиску жилья. Еще 28% опрошенных помог арендовать квартиру риелтор, а 21,5% арендаторов нашли нынешнее жилье через знакомых.
В августе на OLX Недвижимость наиболее активно искали съемное жилье в Киевской (около 130 тыс. поисков), Львовской (95 тыс. поисков) и Днепропетровской (63 тыс. поисков) областях.

Справка Finance.ua:

  • с началом войны западные области приютили многих переселенцев. Ситуация с жильем резко изменилась — цена аренды начала превышать довоенную. Подробнее о стоимости аренды на Западе Украины читайте здесь;
  • в Киевской области активно восстанавливается рынок долгосрочной аренды. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на аренду в Киевской области в июле существенно снизились. Однокомнатные квартиры подешевели на 1400 гривен (падение на 28,5%), двухкомнатные — на 1500 гривен (-24%), а трехкомнатные — на 2000 гривен (-23%).
По материалам:
Finance.ua
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