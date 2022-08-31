Снизили ли арендодатели цены на квартиры во время войны (опрос) — Finance.ua

Снизили ли арендодатели цены на квартиры во время войны (опрос) Сегодня 10:02 — Личные финансы

Снизили ли арендодатели цены на квартиры во время войны (опрос)

Всего 3% украинцев перестали арендовать жилье с началом полномасштабной войны, а почти 64% сейчас снимают квартиру. Больше об особенностях аренды на протяжении последних месяцев — в результатах августовского опроса OLX Недвижимость

За последние три месяца 31% людей впервые столкнулись с арендой, а почти 23% респондентов сменили жилье.

Почему переезжают:

самая частая причина смены квартиры — переезд в другой город (более 31% опрошенных);

еще 23% переехали в лучшую квартиру в пределах своего населенного пункта;

чуть больше — 19% украинцев — сменили жилье из-за неудовлетворительных условий аренды;

а 15% арендаторов съехали по просьбе собственника.

В большинстве своем люди отмечали, что остались в хороших или нейтральных отношениях с арендодателем — только 13,5% заявили, что разошлись с хозяином квартиры на «отрицательной ноте».

Скидки в квартплате. Что касается уступок со стороны арендодателей, то чаще всего владельцы квартир снижали стоимость аренды. О таком шаге навстречу заявили 30% опрошенных украинцев на платформе. Самый распространенный размер скидки — 11-20% (46% ответов). В то же время, 51% респондентов отметили, что условия аренды не изменились.

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В общем, 67% украинцев положительно оценивают свой последний опыт аренды. Чаще всего хорошие отзывы давали ввиду:

комфортных условий проживания (63%);

лояльных условий оплаты (43%);

гибкости и человечности арендодателя (41%).

Среди тех, кто оценивает свой опыт негативно, самые веские причины плохих впечатлений:

необоснованно высокая цена (75%);

плохие условия проживания (более 46% респондентов);

неготовность арендодателя идти навстречу: делать скидку, подселить родственников и т.п. (37%).

Где ищут жилье? Около 40% украинцев удалось найти жилье на онлайн-платформах по поиску жилья. Еще 28% опрошенных помог арендовать квартиру риелтор, а 21,5% арендаторов нашли нынешнее жилье через знакомых.

В августе на OLX Недвижимость наиболее активно искали съемное жилье в Киевской (около 130 тыс. поисков), Львовской (95 тыс. поисков) и Днепропетровской (63 тыс. поисков) областях.

Справка Finance.ua:

с началом войны западные области приютили многих переселенцев. Ситуация с жильем резко изменилась — цена аренды начала превышать довоенную. Подробнее о стоимости аренды на Западе Украины читайте здесь;

в Киевской области активно восстанавливается рынок долгосрочной аренды. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на аренду в Киевской области в июле существенно снизились. Однокомнатные квартиры подешевели на 1400 гривен (падение на 28,5%), двухкомнатные — на 1500 гривен (-24%), а трехкомнатные — на 2000 гривен (-23%).



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