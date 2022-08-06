Аренда квартир в Украине станет популярнее покупки жилья: эксперт назвал причины — Finance.ua

Аренда квартир в Украине станет популярнее покупки жилья: эксперт назвал причины Сегодня 12:19 — Недвижимость

Аренда квартир в Украине станет популярнее покупки жилья: эксперт назвал причины

Украинцы в ближайшие годы будут активнее покупать уже готовое жилье, а не инвестировать в новостройки.

Об этом рассказал соучредитель и управляющий партнер INSPI Development Владимир Семенцов.

При этом все больше людей начнут совсем отказываться от покупки квартир и домов, предпочитая аренду. Это связано с тремя основными причинами: страхом потерять имущество, падением покупательной способности и изменением жизни.

По мнению эксперта, украинцы даже после окончания войны будут еще долго ощущать ее последствия.

«Совершенно неизвестно, когда завершится война. Однако ее мощное влияние на психику украинцев будет наблюдаться в ближайшие 30-40 лет. Свобода и страх станут движущими в изменении отношения к жизни в конкретном месте, а также в восприятии имущества как добра», — считает эксперт.

В этой связи ориентиры покупателей недвижимости будут смещаться. Свобода передвижения и возможность в любое время изменить место жительства станут важнее владения имуществом. К тому же у многих не хватит не только сбережений, но и мотивации для приобретения квартир — особенно это коснется тех, кто потерял имущество во время войны.

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Тех, кто все еще готов покупать жилье, к 2024-2025 годам будет больше интересовать приобретение квартир в уже построенных объектах. Инвестирование на начальных стадиях строительства многие сочтут слишком рискованными, считает Семенцов.

В этой связи девелоперы будут стремиться к получению банковских кредитов на начальных стадиях реализации проектов, а также привлечению крупных инвесторов. А продажи начнут планировать уже на период после ввода жилых комплексов в эксплуатацию. Не исключено, что станет больше объектов под ключ: с чистовым ремонтом и мебелью.

Обозреватель По материалам:

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