Где в Украине самые дешевые квартиры (инфографика) — Finance.ua
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Где в Украине самые дешевые квартиры (инфографика)

Личные финансы
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Где в Украине самые дешевые квартиры (инфографика)
Где в Украине самые дешевые квартиры (инфографика)
С повышением официального курса цены в гривне на новостройки выросли, а самой дорогой областью для новых метров стала Закарпатская с 36 800 грн/м².
Об этом свидетельствует аналитика рынка от портала ЛУН.

Рынок покупки квартир в новостройках

Традиционно цены на новые квадратные метры привязаны к доллару и с послаблением официального курса застройщикам пришлось пересмотреть цены и в гривне. Однако самой популярной акцией для инвесторов остается фиксация «старого курса», что делает предложение интересным для покупателей со сбережениями именно в валюте.
Средняя цена квадратного метра в столице составит 44 500 грн/м², что на 5200 грн дороже прошлого месяца. В Одессе 38 500 грн/м², что на 10500 грн/м² больше. Во Львове за метр у застройщика в среднем просят 42 500 грн/м² и это больше на 7100 грн, чем в прошлом месяце.
Где в Украине самые дешевые квартиры (инфографика)
По областям самый дорогой метр в Закарпатской области — 36 800 грн/м² и на 8000 дороже. Самый дешевый — в Хмельницкой области, 19 000 грн/м² и без изменений относительно прошлого месяца, ожидаем коррекцию цены.

Рынок вторичного жилья

Количество квартир, выставленных на продажу, ощутимо меньше почти во всех областях. Это связано в первую очередь с миграцией. По действующему законодательству для продажи квартиры все владельцы должны присутствовать у нотариуса для подписания сделки в регионе, где зарегистрирована квартира, что сложно реализовать сегодня.
Рост предложения есть только в Черновицкой области +39%, Закарпатской +8% и Волынской +1%.
Где в Украине самые дешевые квартиры (инфографика)
Вопреки низкому спросу выставленные продавцами цены с прошлого года выросли на 20-30% в долларах почти по всем областям без боевых действий. Следует отметить, что реальные продажи проходят с ощутимым дисконтом от приглашенных цен. Несогласные на снижение цен продавцы ожидают восстановления рынка ближе к Победе.

Прогнозы

"Рынок продажи вторичного жилья, несмотря на открытые реестры, все еще усложнен. Общее количество сделок ощутимо меньше довоенного, что дает возможность покупателям договариваться о существенных дисконтах от цен, заявленных в объявлениях.
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Рынок инвестиций в новостройки продолжает восстановление. 824 жилых комплекса с 1330 по всей Украине возобновили свою работу. В западной части процент восстановленных строек достигает 90%. Есть точечные жилые комплексы в западных регионах, которые вернулись почти до довоенных продаж. Однако откладывается запуск новых очередей строек, что создаст определенный дефицит на рынке нового жилья. Сегодня самой популярной акцией у застройщиков является продажа по старому курсу", — говорит Денис Судилковский, директор по маркетингу ЛУН.
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По материалам:
Finance.ua
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