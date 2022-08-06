Сколько стоит недвижимость в Германии: список самых дешевых и самых дорогих городов — Finance.ua
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Сколько стоит недвижимость в Германии: список самых дешевых и самых дорогих городов

Недвижимость
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Сколько стоит недвижимость в Германии: список самых дешевых и самых дорогих городов
Сколько стоит недвижимость в Германии: список самых дешевых и самых дорогих городов
По состоянию на начало июля количество украинских беженцев в Германии превысило 218 тысяч человек. Часть из них пытается интегрироваться в тамошнее общество, в частности, задумывается над покупкой жилья. Тем более что в вопросе покупки жилой или коммерческой недвижимости иностранцы имеют равные права с гражданами Германии. К тому же приобрести его можно как на частное, так и на юридическое лицо.

Условия покупки жилья в Германии

Расчеты между продавцом и покупателем в Германии проходят безналичным способом в евро. Оплачивать можно как с немецкого, так и с другого иностранного счета. Также понадобится почтовый адрес в Германии, чаще всего для этого используют риелтора, участвующего в процедуре покупки.
Прежде чем отдавать деньги, эксперты рекомендуют проверить данные поземельной книги (Grundbuch), где зафиксированы все владельцы и история недвижимости. Также в Германии есть жилищный устав, протоколы собрания собственников, экономический план и расчет коммунальных услуг, с которыми тоже рекомендуют ознакомиться. Для этого покупатель и нотариус должны владеть немецким языком.
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Если все документы в норме — торговец и клиент встречаются у нотариуса, где подписывают контракт. Он вступает в силу после его законного заверения обеими сторонами.
В то же время приобретение недвижимости в Германии не предусматривает получения вида на жительство, для этого должны быть другие основания, среди которых проживание в стране от 5 лет, трудоустройство или ведение бизнеса.

Сколько стоит недвижимость в Германии

Средняя цена недвижимости в Германии варьируется от 2 500 — 4 000 евро за квадратный метр. Дороже всего жилье стоит в Мюнхене.
Средняя цена продажи домов в крупнейших городах Германии в первом квартале 2022 года колебалась от 5 413 евро за квадратный метр в Берлине (до 8 тысяч евро в новых домах), до 10 349 евро за «квадрат» в Мюнхене.
Стать владельцем отдельного дома в Гамбурге стоит 5688 евро за квадратный метр, во Франкфурте — 6005 евро, Штутгарте — 6949 евро за «квадрат».
Согласно данным портала ImmoScout24, дешевле всего жилье в Германии можно приобрести в:
  • Дортмунде — 2 482 евро;
  • Эссене — 2 551 евро.
  • Лейпциге — 2 699 евро.
Несколько дороже стоит жилье в:
  • Берлине — 4 199 евро;
  • Кельне — 4 362 евро;
  • Дюссельдорфе — 4730 евро;
  • Гамбурге — 5 237 евро;
  • Франкфурте — 5382 евро;
  • Штутгарте — 5477 евро;
Самая дорогая недвижимость в Мюнхене — 9057 евро за квадратный метр.

Стоимость домов

Цены на частные дома неоднородны. Так, 3-этажный таунхаус на 7 комнат площадью 192 квадратных метра недалеко от Берлинского зоопарка стоит 1,5 миллиона евро.
В других регионах Германии схожие по условиям дома можно приобрести в среднем за 149 тысяч евро. В городе Крим, например, за 169 тысяч евро можно приобрести 7-комнатный дом 1870 года.
Впрочем, стать владельцем дома в Германии можно и за 50 тысяч евро. Столько стоит 3-х комнатная дача вблизи городка Гаузенна.
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По материалам:
РБК-Україна
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