Украинцам тяжело найти хорошую работу в Германии — Finance.ua

Украинцам тяжело найти хорошую работу в Германии Сегодня 09:15 — Личные финансы

С конца февраля в Германию прибыли более 900 тысяч беженцев из Украины. Украинцы, которым предоставили убежище от войны, получили полное социальное обеспечение, включая бесплатное медицинское страхование для неработающих, а также доступ к рынку труда. Уже 350 тысяч зарегистрированы как люди, ищущие работу.

Об этом пишет www.dw.com

Мюнхенский институт экономических исследований ifo провел в июне опросы почти тысячи беженцев из Украины. Оно показало, что 90 процентов респондентов хотели бы работать в Германии, но только половина из них имеет с этим определенные успехи.

Многие украинцы говорят на нескольких языках, однако редко именно на немецком. «Знание языка — самый важный вызов», — говорит исследователь ifo Татьяна Панченко в разговоре с DW. И добавляет: речь идет не только о немецком, но и об английском. Многие украинцы с востока страны знают скорее русский, чем английский. Нехватка знаний языка приводит к тому, что каждый третий, как показал опрос ifo, готов согласиться на работу ниже их уровня квалификации.

Проблема с признанием дипломов

Более 85 процентов опрошенных институтом ifo имели высшее или профессиональное образование. Однако проблема в том, что многие профессии в Германии регламентированы, что означает, что работать по этим профессиям могут только те, кто имеет специальное признание квалификации.

То есть иностранные дипломы не признаются автоматически, а только по сложной процедуре. Это касается многих профессий, даже таких как водитель грузовика, что многим может казаться простой работой.

Несмотря на право на работу в Германии, украинцам фактически оказывается закрытый доступ к работе по многим профессиям из-за сложной процедуры признания квалификации.

Неопределенность как препятствие в трудоустройстве

Еще одна большая проблема — неопределенность. Многие работодатели не хотят брать на работу людей, которые не знают, чего они хотят на будущее. Многие украинцы хотели бы вернуться на родину, когда закончится война. Однако во многих областях работа требует длительной адаптации и практического обучения. Работодатели не слишком хотят брать на работу и учить людей, не знающих, как долго они готовы работать.

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При этом украинцев еще можно назвать «привилегированными» беженцами, потому что, в отличие, например, от беженцев от войны в Сирии, они по значительно ускоренной процедуре получают полноценную социальную защиту и разрешение на работу.

Наплыв беженцев сократился

Между тем, по данным Европейской комиссии, количество украинских беженцев в Германии начало сокращаться. Численность пересечений границы Украины и ЕС уменьшилась до довоенного уровня. Около половины украинцев, приехавших в страны Евросоюза после российского вторжения 24 февраля, по данным Frontex, уже вернулись домой.

Для многих украинских беженцев, львиная доля которых — это женщины с детьми, ориентиром, чтобы принять решение оставаться или возвращаться домой, является первое сентября, когда у детей в Украине начинается новый учебный год.

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