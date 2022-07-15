Германия выделит 2,4 млрд евро на содержание беженцев из Украины — Finance.ua

Германия выделит 2,4 млрд евро на содержание беженцев из Украины Сегодня 10:39

Германия в этом году выделит дополнительно 2,4 млрд евро для покрытия финансовых расходов на содержание украинских беженцев. Об этом сообщил министр труда Хубертус Хайль, пишет Reuters.

Об этом пишет uatv.

По его словам, около 800 000 человек из Украины уже нашли убежище в Германии, 30% из которых младше 14 лет.

«На сегодняшний день в системе социального обеспечения Германии зарегистрировано около 360 000 украинцев, из которых 260 000 находятся в поисках работы», — говорится в сообщении.

Кроме того, бюро труда Германии в июне сообщило о росте количества безработных, поскольку украинские беженцы регистрируются в бюро по поиску работы.

«Теперь речь идет о том, чтобы предоставить им работу», — добавил Хайль.

По данным Агентства ООН по делам беженцев на 13 июля, с момента полномасштабного вторжения россии в Украину границу пересекли более девяти миллионов человек.

Справка Finance.ua:

В начале мая 2022 года министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Киев. Это первая поездка члена федерального правительства в украинскую столицу с начала полномасштабной войны в Украине.

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