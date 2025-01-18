Сменить работу в этом году планируют 60% работников — исследование — Finance.ua
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Сменить работу в этом году планируют 60% работников — исследование

Личные финансы
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Сменить работу в этом году планируют 60% работников — исследование
Сменить работу в этом году планируют 60% работников — исследование
Большинство работников присматриваются к своему следующему шагу в карьере, поскольку не чувствуют мотивации развивать свои навыки, но предпочитают правильно расставлять приоритеты благодаря соблюдению баланса между работой и личной жизнью.
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Об этом сообщается на сайте глобальной брокерской группы Aon.
Согласно данным ее исследования настроений работников на 2025 год, в котором участвовали более 9 тыс. сотрудников различных компаний в 23 странах, включая США, Великобританию, Бразилию и Австралию, 60% респондентов могут или уже намерены искать новую работу в течение следующих 12 месяцев, что свидетельствует об общем недовольстве работников своим текущим трудоустройством.

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Кроме того, опрошенные сотрудники засвидетельствовали низкую заинтересованность совершенствованием своих навыков использования искусственного интеллекта — мотивация их развивать есть чуть более чем у трети работников во всем мире, чтобы подтвердить актуальность своих знаний новой технологии, когда их об этом спрашивают.
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В то же время растет спрос на гибкость работодателя по отношению к рабочему времени — преимущества баланса между работой и личной жизнью респонденты поставили на третье место среди самых ценных преимуществ на рабочем месте. Сотрудники поколения Z считают программы такого баланса вторым по ценности преимуществом после медицинских льгот. Затем следуют оплачиваемый отпуск, возможность развития карьеры и пенсионные сбережения.
Генеральный директор Human Capital компании Aon Ламбос Ламбру отмечает, что, несмотря на определенное охлаждение на рынке труда, сотрудники переоценивают свои приоритеты и в поиске новых работодателей предпочитают тех, кто способен обеспечить им баланс между работой и личной жизнью.
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Результаты

Сильная корпоративная культура помогает работодателям нанимать и удерживать самые лучшие таланты. Работники ищут предприятия не только по конкурентоспособной оплате труда и льготам, но и ближе к дому, а также тем, кто отвечает их личным ценностям. Эти пункты все чаще превалируют над другими факторами при выборе новой должности.

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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