Словакия продлила еще на год временную защиту для украинцев — Finance.ua

Словакия продлила еще на год временную защиту для украинцев Сегодня 17:40 — Личные финансы

Словакия продлила еще на год временную защиту для украинцев

Словакия продлила до 4 марта 2025 года срок действия временного убежища (Dočasné útočisko) для украинцев, которые из-за развязанной россией войны вынужденно переехали в республику.

Соответствующее постановление правительство Словакии согласовало 21 февраля, передает SME.

Это сделано в соответствии с решением Совета ЕС, которым временное убежище для украинцев было продлено до марта 2025 года.

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Украинцы могут обновить документ через электронную службу Министерства внутренних дел Словацкой Республики.

Статус временного убежища позволяет военным беженцам работать на территории Словакии, получать среднее и высшее образование, посещать школу, иметь доступ к медицинской помощи и жилью, дает право на материальную помощь в случае необходимости.

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Напомним, согласно последнему выпуску отчета, опубликованного Европейской комиссией, Росток в Германии занимает первое место с самыми высокими показателями удовлетворенности работой среди респондентов, потому что 85 процентов из них имеют положительные впечатления от работы в этом немецком городе.

В то время как города Германии, Швейцарии, Дании, Австрии, Чехии и Словакии имели более высокий уровень удовлетворенности, города Греции, Италии, Венгрии и Испании получили более низкие баллы.

Укрінформ По материалам:

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