Словакия продлила еще на год временную защиту для украинцев — Finance.ua

Словакия продлила еще на год временную защиту для украинцев
Словакия продлила до 4 марта 2025 года срок действия временного убежища (Dočasné útočisko) для украинцев, которые из-за развязанной россией войны вынужденно переехали в республику.
Соответствующее постановление правительство Словакии согласовало 21 февраля, передает SME.
Это сделано в соответствии с решением Совета ЕС, которым временное убежище для украинцев было продлено до марта 2025 года.
Украинцы могут обновить документ через электронную службу Министерства внутренних дел Словацкой Республики.
Статус временного убежища позволяет военным беженцам работать на территории Словакии, получать среднее и высшее образование, посещать школу, иметь доступ к медицинской помощи и жилью, дает право на материальную помощь в случае необходимости.
Читайте также
Напомним, согласно последнему выпуску отчета, опубликованного Европейской комиссией, Росток в Германии занимает первое место с самыми высокими показателями удовлетворенности работой среди респондентов, потому что 85 процентов из них имеют положительные впечатления от работы в этом немецком городе.
В то время как города Германии, Швейцарии, Дании, Австрии, Чехии и Словакии имели более высокий уровень удовлетворенности, города Греции, Италии, Венгрии и Испании получили более низкие баллы.
Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей
Поделиться новостью