Восстановить водительское удостоверение теперь можно в Словакии — Finance.ua

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Восстановить водительское удостоверение теперь можно в Словакии

Личные финансы
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Восстановить водительское удостоверение теперь можно в Словакии
Восстановить водительское удостоверение теперь можно в Словакии
С 30 ноября украинцы могут восстанавливать водительское удостоверение в Братиславе. Она стала восьмой страной, где украинцам доступен данный сервис.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
«Отныне наши сограждане имеют возможность восстанавливать водительские права в связи с потерей или похищением и в Словакии. До этого водителям был доступен исключительно обмен этих документов», — сказано в сообщении.
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Восстановление водительского удостоверения осуществляется в городе Братислава. Адрес расположения «Паспортного сервиса»: ТЦ Нивы -1 этаж, территория автостанции (Mlynské nivy 5A, 821 09).
Обслуживание граждан производится с помощью мобильных программно-технических комплексов. Это специально оборудованные микроавтобусы белого цвета с символикой «Паспортный сервис».
Обслуживание осуществляется как по живой, так и по электронной очереди.
Для восстановления водительского удостоверения необходимо подготовить пакет документов:
  • паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства лица или загранпаспорт;
  • идентификационный номер;
  • документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т. п.) в случае изменения персональных данных;
  • медицинская справка (на период военного положения не обязательна).
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После того как человек подал документы, его фотографируют, создают и посылают заявку в сервисный центр МВД в Украине. В случае одобрения заказчик получает готовое водительское удостоверение.
График работы «Паспортного сервиса» в Братиславе для обмена водительского удостоверения: вторник-пятница: 10:00−17:00, суббота: 10:00−15:30, воскресенье и понедельник — выходные.

Справка Finance.ua:

  • обмен и восстановление водительского удостоверения для украинцев доступен в Польше, Чехии, Германии, Испании, Италии и Турции.
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По материалам:
Finance.ua
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