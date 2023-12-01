Восстановить водительское удостоверение теперь можно в Словакии — Finance.ua

Восстановить водительское удостоверение теперь можно в Словакии Сегодня 09:45 — Личные финансы

Восстановить водительское удостоверение теперь можно в Словакии

С 30 ноября украинцы могут восстанавливать водительское удостоверение в Братиславе. Она стала восьмой страной, где украинцам доступен данный сервис.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Отныне наши сограждане имеют возможность восстанавливать водительские права в связи с потерей или похищением и в Словакии. До этого водителям был доступен исключительно обмен этих документов», — сказано в сообщении.

Восстановление водительского удостоверения осуществляется в городе Братислава. Адрес расположения «Паспортного сервиса»: ТЦ Нивы -1 этаж , территория автостанции (Mlynské nivy 5A, 821 09).

Обслуживание граждан производится с помощью мобильных программно-технических комплексов. Это специально оборудованные микроавтобусы белого цвета с символикой «Паспортный сервис».

Обслуживание осуществляется как по живой, так и по электронной очереди

Для восстановления водительского удостоверения необходимо подготовить пакет документов:

паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства лица или загранпаспорт;

идентификационный номер;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т. п. ) в случае изменения персональных данных;

) в случае изменения персональных данных; медицинская справка (на период военного положения не обязательна).

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После того как человек подал документы, его фотографируют, создают и посылают заявку в сервисный центр МВД в Украине. В случае одобрения заказчик получает готовое водительское удостоверение.

График работы «Паспортного сервиса» в Братиславе для обмена водительского удостоверения: вторник-пятница: 10:00−17:00, суббота: 10:00−15:30, воскресенье и понедельник — выходные.

Справка Finance.ua:

обмен и восстановление водительского удостоверения для украинцев доступен в Польше, Чехии, Германии, Испании, Италии и Турции.

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