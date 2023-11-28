С 1 декабря проект прозрачных экзаменов на водительские права распространится по всей Украине: что изменится для будущих водителей — Finance.ua
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С 1 декабря проект прозрачных экзаменов на водительские права распространится по всей Украине: что изменится для будущих водителей

Личные финансы
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С 1 декабря проект прозрачных экзаменов на водительские права распространится по всей Украине: что изменится для будущих водителей
С 1 декабря проект прозрачных экзаменов на водительские права распространится по всей Украине: что изменится для будущих водителей
С 1 декабря пилотный проект по обеспечению прозрачных экзаменов на водительские права распространится на всю территорию Украины. Он стартует в Харьковской, Черновицкой, Тернопольской, Волынской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.
Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
«С 1 декабря теоретические и практические экзамены будут принимать исключительно сервисные центры МВД в указанных областях, которые участвуют в пилотном проекте. Перечень подразделений, которые будут проводить экзаменационную деятельность, можно просмотреть на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе „Контакты“. Другие сервисные центры МВД в этих областях по-прежнему будут предоставлять гражданам услуги по регистрации и перерегистрации транспортных средств, обмену и выдаче национального и международного водительского удостоверения, выбраковку транспортного средства», — сказано в сообщении.
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Сервисные центры МВД, принимающие экзамены у будущих водителей, станут своеобразными экзаменационными хабами. Они оборудованы видеокамерами с аудиозаписью, которые будут фиксировать звук и не покидать слепых зон. Это исключает возможность вероятного вмешательства в экзамен и получение подсказки от посторонних лиц.
В течение 10 дней будущие водители могут оспорить результаты экзаменов. Для этого необходимо обратиться с заявлением в региональный сервисный центр МВД той области, где проходили экзаменацию. А получение копии видеозаписи доступно в течение 30 дней.
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Обслуживание в сервисных центрах МВД проходит по предварительной э-записи: теоретический экзамен — на 14 дней вперед, а практический — на 21 день. Кроме того, запись доступна и через терминал в помещениях сервисных центров МВД. Талоны в нем генерируются в день обращения и на 3 дня вперед.

Результаты пилотного проекта

Пилотный проект по сдаче прозрачных экзаменов Главный сервисный центр МВД запустил полгода назад. Он прошел в три этапа. Первый стартовал во Львовской, Киевской, Одесской и Винницкой областях. Затем он распространялся на другие регионы страны.
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В пилотном проекте принимали участие сервисные центры МВД в 12 областях. По результатам реализации есть результаты средней успеваемости среди кандидатов в водители. Итак, теоретический экзамен с первого раза сдали только 24% кандидатов в водители, а практический экзамен — 35%.
Эти цифры свидетельствуют о плохой подготовке будущими водителями к ПДД и управлении транспортными средствами.
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По материалам:
Finance.ua
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