В Украине вырос спрос на обмен водительского удостоверения онлайн — Finance.ua

В Украине вырос спрос на обмен водительского удостоверения онлайн Сегодня 15:45 — Личные финансы

В Украине вырос спрос на обмен водительского удостоверения онлайн

Электронный сервис в Украине становится все более популярным. Наибольшим спросом среди водителей пользуется услуга онлайн обмена водительского удостоверения.

Об этом сообщает Правительственный портал.

За первые 10 месяцев 2022 года было выдано 502 527 водительских удостоверений в связи с обменом, потерей или похищением, а за аналогичный период 2023 года — на 163 тысячи больше. С мая этого года обмен водительского удостоверения стал доступен в приложении «Дія».

Читайте также Как получить водительское удостоверение с самоподготовкой: алгоритм действий

Сначала граждане имели возможность забирать готовый документ в сервисном центре МВД, а с 15 ноября в «Дії» запустили возможность заказывать удостоверения в любое удобное отделение Укрпочты или курьером на территории Украины.

Чтобы онлайн заказать водительское удостоверение, необходимо зайти в Электронный кабинет водителя , или в приложение «Дія» через телефон и выполнить следующие действия:

указать причину обмена;

выбрать способ получения: в сервисном центре МВД или в отделении Укрпочты или курьером;

оплатить услугу.

Далее заявка автоматически попадает в сервисный центр МВД, которую администратор обрабатывает в течение 3 дней. После этого водительское удостоверение изготавливается и хранится в сервисном центре МВД. А если была заказана доставка, то направляется Укрпочтой на указанный адрес.

Также Главный сервисный центр МВД улучшает возможность получения услуг для находящихся за рубежом украинцев.

Читайте также В Киеве минимум треть водителей не платят за парковку

В прошлом месяце в Электронном кабинете водителя была запущена международная доставка водительских прав в Польшу. Эту услугу ожидали многие наши сограждане и ею воспользовались 1100 человек. А с 20 ноября расширен перечень стран для международной отправки. Граждане, находящиеся в Чехии, Германии и Италии, имеют возможность онлайн заказать обмен документа в связи с потерей, повреждением или изменением персональных данных или когда истек срок действия.

Все водители транспортных средств всегда должны иметь при себе полис ОСАГО, или, как его часто называют, автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.