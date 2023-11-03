МВД расширило количество городов, где можно восстановить водительские права через ГП «Документ» — Finance.ua
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МВД расширило количество городов, где можно восстановить водительские права через ГП «Документ»

Личные финансы
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МВД расширило количество городов, где можно восстановить водительские права через ГП «Документ»
МВД расширило количество городов, где можно восстановить водительские права через ГП «Документ»
Водительское удостоверение отныне можно восстановить через ГП «Документ» в четырех городах Украины — Киеве, Львове, Одессе и Днепре.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Водители, желающие восстановить свои документы, могут лично в порядке «живой очереди» обратиться в отделение или записаться онлайн — через электронную очередь.
С собой нужно иметь такие документы:
  • паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации или ID-карту с документом о месте регистрации;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • документ, подтверждающий изменение фамилии, имя (при изменении личных данных).
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Подача документов администратору производится в течение 10−15 минут. Новое водительское удостоверение заказчик получает в течение 1−2 рабочих дней.
Адреса подразделений ГП «Документ» доступны по ссылке.
Напомним, согласно недавним изменениям, украинские водители теперь могут онлайн заказать обмен водительского удостоверения с доставкой за пределы страны. В МВД объяснили, что заказать документ с доставкой Укрпочты за границу можно в электронном кабинете водителя.
По материалам:
Finance.ua
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