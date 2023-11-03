МВД расширило количество городов, где можно восстановить водительские права через ГП «Документ» — Finance.ua

МВД расширило количество городов, где можно восстановить водительские права через ГП «Документ» Сегодня 11:12 — Личные финансы

МВД расширило количество городов, где можно восстановить водительские права через ГП «Документ»

Водительское удостоверение отныне можно восстановить через ГП «Документ» в четырех городах Украины — Киеве, Львове, Одессе и Днепре.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Водители, желающие восстановить свои документы, могут лично в порядке «живой очереди» обратиться в отделение или записаться онлайн — через электронную очередь.

С собой нужно иметь такие документы:

паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации или ID-карту с документом о месте регистрации;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий изменение фамилии, имя (при изменении личных данных).

Читайте также Восстановить водительское удостоверение теперь можно еще в двух странах

Подача документов администратору производится в течение 10−15 минут. Новое водительское удостоверение заказчик получает в течение 1−2 рабочих дней.

Адреса подразделений ГП «Документ» доступны по ссылке

Напомним, согласно недавним изменениям, украинские водители теперь могут онлайн заказать обмен водительского удостоверения с доставкой за пределы страны. В МВД объяснили , что заказать документ с доставкой Укрпочты за границу можно в электронном кабинете водителя.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.