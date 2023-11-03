МВД расширило количество городов, где можно восстановить водительские права через ГП «Документ» — Finance.ua

МВД расширило количество городов, где можно восстановить водительские права через ГП «Документ»
Водительское удостоверение отныне можно восстановить через ГП «Документ» в четырех городах Украины — Киеве, Львове, Одессе и Днепре.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Водители, желающие восстановить свои документы, могут лично в порядке «живой очереди» обратиться в отделение или записаться онлайн — через электронную очередь.
С собой нужно иметь такие документы:
- паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации или ID-карту с документом о месте регистрации;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- документ, подтверждающий изменение фамилии, имя (при изменении личных данных).
Подача документов администратору производится в течение 10−15 минут. Новое водительское удостоверение заказчик получает в течение 1−2 рабочих дней.
Адреса подразделений ГП «Документ» доступны по ссылке.
Напомним, согласно недавним изменениям, украинские водители теперь могут онлайн заказать обмен водительского удостоверения с доставкой за пределы страны. В МВД объяснили, что заказать документ с доставкой Укрпочты за границу можно в электронном кабинете водителя.
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