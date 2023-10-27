Восстановить водительское удостоверение теперь можно еще в двух странах — Finance.ua

Восстановить водительское удостоверение теперь можно еще в двух странах Сегодня 09:30 — Личные финансы

Восстановить водительское удостоверение теперь можно еще в двух странах

Теперь в Германии и Испании украинцы имеют возможность восстанавливать свое водительское удостоверение. До этого гражданам за рубежом был доступен только обмен своих документов.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Получение услуги по восстановлению водительского удостоверения возможно в подразделениях ГП «Документ», которое входит в сферу управления Государственной миграционной службы Украины.

Адреса подразделений ГП «Документ» в Германии:

Адреса подразделений ГП «Документ» в Испании:

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Как получить услугу

Для восстановления удостоверения необходимо обратиться в одно из подразделений ГП «Документ» в Германии или Испании. Граждане могут заранее записаться онлайн — через электронную очередь на сайте или обратиться в порядке «живой» очереди. С собой нужно иметь пакет документов:

паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то прилагается выписка о регистрации места жительства человека, или загранпаспорт;

справка налогоплательщика;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т. п. ) в случае изменения персональных данных;

) в случае изменения персональных данных; медицинская справка (на период военного положения не обязательна).

После получения документов сотрудники ГП «Документ» фотографируют гражданина и создают заявку на восстановление водительского удостоверения. Ее рассматривает в Украине администратор сервисного центра МВД. В случае одобрения новое удостоверение отпечатывают за рубежом на бланке и передают заказчику.

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