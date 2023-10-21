Стоимость квартир в Словакии за год снизилась — Finance.ua

Стоимость квартир в Словакии за год снизилась Сегодня 06:02 — Недвижимость

Стоимость квартир в Словакии за год снизилась, Фото: respect.kharkov.ua

Цены квартир в Словакии значительно снизились за прошедшие двенадцать месяцев. Наиболее заметным падение стоимости оказалось в Братиславе — там цена объектов уменьшилась на десятки тысяч евро, отмечается в исследовании портала nehutelnosti.sk.

Например, средняя стоимость двухкомнатных квартир в братиславском районе Ружинов за год снизилась с 212 до 187 тыс. евро, трехкомнатных — с 263 до 230 тыс. евро. Снижение составило 25 и 33 тыс. евро соответственно или около 12%.

Сильнее всего подешевели двухкомнатные квартиры в Банска-Быстрице и трехкомнатные квартиры в братиславском районе Нове-Место — снижение составило около 24% и 17% соответственно. В некоторых частях страны падение цен оказалось не столь значительным: например, они снизились всего на 1% в центре Кошице.

Единственным районом, где было зафиксировано повышение цен на квартиры, стала центральная часть Братиславы. В нем почти сразу на 17% выросла средняя стоимость трехкомнатных квартир.

uamedia По материалам:

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