Слежка с помощью камеры телефона: признаки, которые могут насторожить Сегодня 01:03 — Мир

В интернете можно встретить множество историй о том, как приложения или хакеры якобы тайно включают камеру или микрофон. Однако большинство таких случаев — это преувеличение или недоразумение.

Об этом пишет Оrigo

Современные мобильные системы имеют несколько уровней защиты. Однако полностью исключать риск нельзя, особенно если на телефон попало вредоносное приложение.

Как приложения получают доступ к камере

На современных смартфонах — как на Android, так и на iPhone — доступ к камере регулируется разрешениями. Когда приложение впервые хочет использовать камеру, система запрашивает у пользователя разрешение.

Проблема в том, что многие люди автоматически нажимают «разрешить», не задумываясь, особенно если приложение популярное или кажется полезным. Получив такое разрешение, программа в некоторых случаях может использовать камеру и тогда, когда пользователь этого не ожидает.

Признаки, которые могут насторожить

Большинство современных телефонов показывает индикатор, когда используется камера или микрофон. Обычно это маленькая зеленая или оранжевая точка в углу экрана.

Если такой значок появляется, когда вы не используете приложение с камерой, следует проверить, что происходит. Другие возможные сигналы:

индикатор камеры появляется слишком часто;

телефон быстро разряжается без очевидной причины;

устройство нагревается даже в режиме ожидания.

Эти признаки сами по себе не свидетельствуют о слежке, но могут быть поводом проверить телефон.

Наиболее вероятный сценарий связан с установкой вредоносных программ. Такие приложения часто маскируются под полезные сервисы, например, фоторедакторы или программы для оптимизации системы.

Получив необходимые разрешения, они могут собирать разные данные. Теоретически возможно и использование камеры, хотя на практике шпионские программы чаще пытаются получить доступ к контактам, сообщениям или данным о местонахождении.

