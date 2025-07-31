Сколько землевладельцы и арендаторы земельных участков уплатили в местные бюджеты: лидеры по уплате — Finance.ua

Сколько землевладельцы и арендаторы земельных участков уплатили в местные бюджеты: лидеры по уплате Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Сколько землевладельцы и арендаторы земельных участков уплатили в местные бюджеты: лидеры по уплате

В I полугодии 2025 года землевладельцы и арендаторы земельных участков уплатили в местные бюджеты 21,28 млрд грн за землю. Это почти на 15% или на 2,75 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

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За январь — июнь 2025 года поступления составили 18,53 млрд гривен.

Лидеры по уплате налога:

Днепропетровская — 3,78 млрд грн,

Киев — 3,16 млрд грн,

Одесская — 1,89 млрд грн,

Львовская — 1,47 млрд. гривен.

Плата за землю — обязательный платеж в составе налога на имущество. Он включает земельный налог или арендную плату за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

Владельцы земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения (государственной регистрации) права собственности или права пользования земельным участком.

В случае прекращения права собственности или права пользования земельным участком, плата за землю уплачивается за фактический период пребывания земли в собственности или пользовании в текущем году.

Напомним, с момента открытия рынка земли в 2021 году земля в Украине подорожала с 39 тыс. грн/га до 46 тыс. грн/га 2024 года, в последующие годы ее стоимость может вырасти примерно на 20%.

В 2025 году рынок сельскохозяйственных земель в Украине демонстрирует стремительный и рекордный рост цен, даже несмотря на продолжающуюся войну и экономическую нестабильность. Что стоит за этим стремительным ростом и в каких регионах гектар самый дорогой, а где еще остаются сравнительно доступные участки, рассказали специалисты.

В конце апреля средняя стоимость одного гектара земли составила 86 655 гривен, что более чем на 32 тысячи больше, чем месяцем ранее. Это самый высокий показатель с начала года и веский сигнал для рынка, находящегося в фазе трансформации.

Справка Finance.ua:

Рынок сельхозземель вырос более чем на 30% с начала этого года, а цены достигли самых высоких значений за всю историю рынка.

Аналитики платформы Опендатабот зафиксировали, что самая дешевая земля продавалась в марте 2025-го — 54 632 гривны за гектар, а уже за месяц цена выросла почти на 59%. И хотя в начале мая средний ценник несколько скорректировался до 72 149 гривен, общая динамика остается положительной.

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