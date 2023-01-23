Сколько зарабатывают украинские тестировщики — Finance.ua

Сколько зарабатывают украинские тестировщики Сегодня 14:04 — Личные финансы

Сколько зарабатывают украинские тестировщики

Медианная зарплата QA не изменилась и составляет, как и полгода назад, $2000. Самые высокие зарплаты у QA-специалистов, ныне находящихся за границей: медиана — $2500. «Войти в ІТ» через тестирование стало гораздо сложнее.

Об этом свидетельствуют результаты исследования портала Dou.ua. В опросе приняли участие 2364 QA, которые сейчас в Украине, и те, кто уехал из-за войны за границу, но планирует вернуться. Данные людей, уехавших за границу и уже не планирующих возвращаться, не добавляли в исследование. Все зарплаты указаны в долларах США после уплаты налогов («чистыми»).

Медианные зарплаты

Медианные зарплаты тестировщиков во втором квартале 2022 года практически не изменились. Исключение — зарплаты техлидов, которые после летнего падения увеличились на 100 долларов, и зарплаты мидлов, которые уменьшились на 50 долларов.

Бонусы особо не влияют на зарплаты QA: их получают только 20% специалистов, и медианный размер бонусов у получающих их — $61 в месяц.

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1% самых высокооплачиваемых QA-специалистов получают от $6500; 1% самых дорогих AQA — от $7950, Manual — от $4580.

У опытных тестировщиков выросли зарплаты в четвертом квартале, то есть увеличилась разница в зарплатах наиболее и наименее оплачиваемых специалистов одного уровня.

По городам

В Украине самые высокие медиа зарплаты — у QA в Киеве и области ($2200), Львове и области ($2000) и Черновцах и области ($2000) (но из Черновицкой области было всего 25 ответов, поэтому к результатам из этого региона нужно относиться с осторожностью).

В Киеве и Днепре самые высокие зарплаты у Automation QA: $3363 и $3350 против $3000 по Украине в целом, а зарплаты Manual QA на среднем уровне ($1500). Во Львове самые высокие компенсации у Manual QA ($1600), а у AQA — на среднем уровне ($3000).

Самые высокие зарплаты у QA-специалистов, ныне находящихся за границей: их медианная зарплата составляет $2500. Это касается как AQA (средняя зарплата $4300 против $3000 у тех, кто сейчас в Украине), так и Manual QA ($1917 против $1500). За границу чаще выезжали опытные специалисты, что повлияло на медианные зарплаты: 46% QA, ныне за рубежом, имеют тайтл Senior+ против 32% среди находящихся в Украине.

По специализации

Медианные зарплаты Automation QA продолжили расти: $85 за полгода. Прежде всего, это касается опытных специалистов: на $100, до $2600, у Middle и на $400, до $4300, у Senior. Зарплаты джунов, напротив, снизились на $100, до $900.

Средние зарплаты Manual QA практически не изменились: на $50 выросла зарплата Junior, в остальных — без изменений.

Опытным специалистам General QA во втором полугодии стали больше платить: +$300 у уровня Senior, +$125 у Team Lead. Зарплаты джунов и мидлов даже несколько упали на $50 и $100 соответственно.

По типу компании

Самая высокая медианная зарплата в QA в аутстафинговых компаниях ($2300). В первую очередь это касается зарплат специалистов по Automation QA ($3800) и General QA ($3225). Зарплаты у Manual QA в этих компаниях на среднем уровне ($1500). Аутстафинговые компании больше других ориентированы на Automation QA: AQA составляют 33% всех их тестировщиков (всего во всех компаниях — 22%).

На втором месте — аутсорсинговые компании ($2100). Здесь выше медиа зарплата у специалистов по Manual QA ($1600), а также у Middle ($2000), независимо от специализации. Как и в аутстафинговых компаниях, в аутсорсе большая доля Automation QA — 27%.

Медианная зарплата QA в продуктовых компаниях составляет $1900. Как и в аутстафе, в «продукте» зарплата Automation QA выше среднерыночной ($3500), а Manual QA — на среднем уровне ($1500). Доля специалистов по AQA здесь меньше, чем в аутстафинговых и аутсорсинговых компаниях (17%).

Самые низкие медианные зарплаты у тестировщиков, работающих в стартапах — $1600. В этих компаниях самая высокая доля Manual QA (73%) и меньше тестировщиков уровня Senior+ (25% против 34% в среднем во всех компаниях), чем можно объяснить низкие медианные зарплаты специалистов.

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