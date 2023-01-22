Как договориться о более высокой заработной плате на собеседовании: эксперт из Гарварда дала рекомендации — Finance.ua

Как договориться о более высокой заработной плате на собеседовании: эксперт из Гарварда дала рекомендации Сегодня 19:03 — Личные финансы

Как договориться о более высокой заработной плате на собеседовании: эксперт из Гарварда дала рекомендации

У каждого в жизни наступает такой момент, когда нужно искать работу. Хочется, чтобы дело доставляло не только удовольствие, но и хорошую заработную плату. Но иногда из-за стеснительности или элементарных ошибок во время собеседования люди могут получать меньше, чем их коллеги.

Эксперт из Harvard business school Пейдж Коэн рассказала , как договориться о более высокой заработной плате на собеседовании.

Как говорить о зарплате на собеседовании, чтобы получить желаемую

С помощью простых пяти советов можно получить более высокую заработную плату:

Изучите среднюю зарплату на рынке — чтобы выглядеть профессионально и договориться о высокой заработной плате, нужно изучить, сколько специалисты получают в среднем в этой сфере в разных компаниях. Так вы также узнаете, справедливо ли первоначальное предложение, озвученное работодателем, а также сможете впоследствии просить повышения. Если вы не обратите на это внимание, то можете даже получать меньше, чем коллеги в других фирмах. Проанализируйте данные: когда разговариваете с работодателем о заработной плате на собеседовании, нужно заранее подготовить аргументы. Запишите информацию о тех цифрах, которые получают специалисты других компаний. По словам эксперта, если у вас будут официальные данные, это поможет значительно повысить успех на собеседовании. Узнайте диапазон заработной платы — обязательно спросите во время собеседования о минимальной и максимальной зарплате, на которую вы можете рассчитывать. Часто люди соглашаются на невысокие зарплаты только потому, что не знают, какие возможности существуют. Особенно это важно, если вы решили взяться за новую для себя профессию. Не забудьте исследовать, сколько платят новичкам по этому делу, и сколько получают профессионалы. Так вы поймете, на что можете рассчитывать с течением времени. Просите больше, чем хотите получить — как объясняет Пейдж Коэн, если вы так поступите, то получите пространство для обсуждения. А еще это значительно повышает шансы получить заработную плату больше, чем вы надеялись. Однако здесь нужно быть реалистами и не указывать слишком заоблачную сумму. Так можно остаться без заработной платы и потенциального рабочего места. Спрашивайте о других преимуществах — у каждой компании есть ряд преимуществ, которые часто не входят в сумму заработной платы. Например, абонементы в спортзал для сотрудников, хорошее медицинское страхование и т.д. Поэтому не стесняйтесь спросить о них на собеседовании.

Возможно именно бонусы станут решающими в процессе обсуждения заработной платы.

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ТСН По материалам:

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