Готовы ли украинцы терпеть материальные трудности, связанные с войной: данные опроса — Finance.ua

Готовы ли украинцы терпеть материальные трудности, связанные с войной: данные опроса Сегодня 17:00 — Личные финансы

В декабре 2022 года украинцы высоко оценивали готовность людей из собственного окружения терпеть трудности, связанные с войной (рост цен на продукты и товары, проблемы с электроснабжением и теплоснабжением, сокращение рабочих мест).

По данным опроса, 69% считают, что люди готовы терпеть нынешние и будущие проблемы столько, сколько потребуется, до победы Украины в войне.

Еще 23,9% убеждены, что готовы терпеть нынешние и будущие проблемы, но только ограниченное время.

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Лишь 4,6% респондентов сказали, что люди не готовы испытывать эти трудности уже сейчас.

Сбор данных по заказу Института социологии НАН Украины в 2022 году провел Киевский международный институт социологии (КМИС). Опрос проводился с 19 по 25 декабря 2022 года по мобильным телефонным номерам по всей Украине за исключением оккупированных россией территорий. Статистическая погрешность выборки в объеме 2007 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2,2%.

Напомним, украинцы во время войны снизили финансовые ожидания. В декабре 2022 года украинцы считали, что средняя сумма, которая необходима, чтобы жить нормально, составляет 14 231 гривну в месяц.

РБК По материалам:

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