Готовы ли украинцы терпеть материальные трудности, связанные с войной: данные опроса — Finance.ua
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Готовы ли украинцы терпеть материальные трудности, связанные с войной: данные опроса

Личные финансы
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В декабре 2022 года украинцы высоко оценивали готовность людей из собственного окружения терпеть трудности, связанные с войной (рост цен на продукты и товары, проблемы с электроснабжением и теплоснабжением, сокращение рабочих мест).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Института социологии НАН Украины.
По данным опроса, 69% считают, что люди готовы терпеть нынешние и будущие проблемы столько, сколько потребуется, до победы Украины в войне.
Еще 23,9% убеждены, что готовы терпеть нынешние и будущие проблемы, но только ограниченное время.
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Лишь 4,6% респондентов сказали, что люди не готовы испытывать эти трудности уже сейчас.
Сбор данных по заказу Института социологии НАН Украины в 2022 году провел Киевский международный институт социологии (КМИС). Опрос проводился с 19 по 25 декабря 2022 года по мобильным телефонным номерам по всей Украине за исключением оккупированных россией территорий. Статистическая погрешность выборки в объеме 2007 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2,2%.
Напомним, украинцы во время войны снизили финансовые ожидания. В декабре 2022 года украинцы считали, что средняя сумма, которая необходима, чтобы жить нормально, составляет 14 231 гривну в месяц.

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По материалам:
РБК
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