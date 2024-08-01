Сколько зарабатывают украинские SEO-специалисты и довольны ли зарплатой: исследование — Finance.ua

Сколько зарабатывают украинские SEO-специалисты и довольны ли зарплатой: исследование
В Украине 51% респондентов удовлетворены своим доходом, за рубежом — всего 35%, имея доход больше в 1,5 раза.
Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства digital-маркетинга Inweb.
Портрет респондентов
В нем приняли участие 214 SEO-специалистов. Больше всего респондентов в возрасте от 25 до 34 — 64%, большинство из них — специалисты 30−34 лет. 83% респондентов ответили, что живут в Украине. Доля женщин среди респондентов составила 37%, мужчин — 60%. 3% респондентов решили не указывать пол. Среди женщин больше специалистов уровня Junior, а среди мужчин — Senior.
Общее распределение вознаграждения от грейда
Так, 64% специалистов зарабатывают в иностранной валюте, преимущественно в долларах США. За медианой Intern зарабатывает $201-$500, Junior — $501-$1000, а Middle — $1001-$1500.
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Медиана также указывает, что менеджеры получают зарплату в диапазоне $2001-$3000. Такую же медиану имеют и Senior.
Уровень заработка мужчин и женщин
Общая медиана для мужчин $1501-$2000, а для женщин — $1001-$1500, что меньше примерно в 1,5 раза. Это общее распределение зарплаты среди женщин и мужчин, не считая грейда. То есть в двух наборах данных разное соотношение должностей.
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Распределение зарплаты при работе с иностранными проектами
Большинство респондентов работает как с украинскими ГЕО, так и с европейскими и североамериканскими ГЕО. В то же время, 72% респондентов отметили, что работают с иностранными проектами или компаниями.
Уровень удовлетворенности своей ЗП
52% недовольны уровнем вознаграждения. Медиана дохода ответивших «нет» — $501-$1000. Интересно, что мнение по поводу медианы $1000-$1500 разделилось — 33% респондентов ответили «скорее нет», а 36% — «скорее да».
В Украине 51% специалистов удовлетворены своим доходом, за рубежом — всего 35%. Хотя у последних доход больше в 1,5 раза. Авторы исследования предполагают, что это связано с разной финансовой нагрузкой, поскольку за рубежом продукты, услуги, аренда жилья в основном дороже, чем в Украине.
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