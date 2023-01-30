Сколько зарабатывают украинские PM, HR, DevOps и другие ІТ-специалисты — опрос Сегодня 12:10 — Личные финансы

Сколько зарабатывают украинские PM, HR, DevOps и другие ІТ-специалисты — опрос

Самыми распространенными специализациями украинского ІТ после разработчиков и тестировщиков остаются специалисты по менеджменту проектов, HR/рекрутеры, дизайнеры и аналитики, DevOps/SRE. А самые высокие зарплаты у руководителей C-level: СТО ($6650, +$1650 за полгода).

Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Dou.ua. В опросе принимали участие как ІТ-специалисты, которые сейчас находятся в Украине, так и выехавшие за границу после начала полномасштабной войны, но планирующие вернуться. Все зарплаты указаны в долларах США после уплаты налогов («чистыми»).

Data Science

Зарплаты специалистов по Data Science и Machine Learning всех уровней росли во втором полугодии: у Junior +$40, до $1090, у Middle +$300, до $2900, у Senior +$266, до $5466.

DevOps, Sysadmin, SRE, DBA, Security

Медианные зарплаты специалистов в этой категории почти не изменились за последние полгода. У специалистов по SRE они остаются одними из самых высоких среди всех специализаций ($4122), как и у специалистов по DBA ($3800). Зарплаты DevOps несколько ниже ($3500).

Медианная зарплата Senior DevOps за полгода выросла на $500 до $5500. Зарплаты специалистов других уровней почти не изменились: у Junior $1200 (без изменений), у Middle $2875 (-$50). Самые высокие зарплаты у DevOps в аутстафинговых ($4150) и продуктовых компаниях ($4000). У аутсорсинговых несколько ниже ($3000), прежде всего из-за меньшей доли опытных специалистов уровня Senior и выше.

Director of Engineering, CTO

Зарплаты технических специалистов C-level выросли во втором полугодии по сравнению с первой половиной 2022 года. Медианные зарплаты увеличились в компаниях всех размеров как продуктовых, так и аутсорсинговых.

Самые высокие зарплаты у руководителей крупных компаний в размере от 500 специалистов и в продуктовых компаниях ($7000). Несколько ниже в аутсорсинге ($6275), а также у руководителей средних и небольших компаний ($5400–6075).

HR

Во втором полугодии выросли медианные зарплаты некоторых специалистов по поиску и привлечению сотрудников: у Talent Acquisition Manager (+$300, до $2250) и у Talent Researcher/Sourcer (на $100, до $650).

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У тех специалистов, которые не участвуют в поиске персонала, зарплаты несколько снизились. Больше всего у People Partner / Happiness Manager (-$150, до $1350). У HR Business Partner средняя зарплата уменьшилась на $80, до $1920. У HR Manager — на $50, до $1250.

Продуктовые компании платят специалистам по HR и рекрутингу больше, чем аутсорсинговые и аутстафинговые. Медианная зарплата в продуктовых компаниях составляет $1617 против $1235 в аутсорсинговых и $1000 в аутстафинговых.

Project Management

Во втором полугодии 2022 года выросли медианные зарплаты двух наиболее распространенных специализаций в менеджменте проектов: у Project Managers (+$100, до $2100) и Product Managers (+$700, до $3500). Повышение, прежде всего, коснулось опытных специалистов — медианная зарплата Middle выросла на $258, до $2388, у Senior — на $200, до $4200.

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Самые высокие зарплаты специалистам по менеджменту проектов платят крупные компании. Их медианная зарплата составляет $3300 в компаниях с более чем 1000 сотрудников и $3000 в компаниях, где работает от 200 до 1000 сотрудников против $2500 в меньших компаниях.

Business, System, Data Analyst

В конце 2022 года Product Analyst опередили Business Analyst по медианным зарплатам. Средняя зарплата Product Analyst росла весь 2022 год и достигла $2550 в конце года (+$500 в год). В Business Analyst она, напротив, снижалась и теперь составляет $2250 (-$165 в год).

Медианская зарплата BI Analyst также уменьшалась весь 2022 год: с $1850 в декабре 2021 года до $1450 сегодня. Зарплаты Data Analyst ($1500) и System Analyst ($2000) колебались в течение года.

Designer

Во втором полугодии продолжили расти медианные зарплаты двух самых распространенных специализаций: Product Designer (+$200, до $3200) и UI/UX Designer (+$350, до $1850). Прежде всего это связано с повышением компенсаций в Middle+. Также несколько выросли зарплаты в 3D Artist (на $100, до $1700).

Медианная зарплата специалистов уровня Junior составляет $710, Middle — $1500, Senior — $3000.

Marketing

Зарплаты руководителей по маркетингу возобновились после падения в первой половине 2022 года: в СМО +$500, до $3000, у специалистов уровня Head +$400, до $3400.

На обычном уровне зарплаты джунов ($760, +$10) и мидлов ($1200, без изменений). Несколько уменьшились компенсации у сеньоров (-$175, $1800) и лидов (-$75, $1925).

Продолжают снижаться зарплаты SEO-специалистов (-$325 за год, до $1075) и Digital Marketing Manager (-$315 за год, до $1285).

Customer Success, Sales Manager, Support

За полгода несколько выросли медианные зарплаты специалистов по Customer Success (на $100, до $1300) и Support (на $55, до $1100).

Медианная зарплата Sales Manager упала на $300 до $1000. Это связано с увеличением количества специалистов, имеющих опыт до года, — их доля выросла с 6% летом до 30% сегодня, а не с реальным уменьшением зарплат.

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