Большинство ІТ-компаний в Украине готовы брать работников без опыта — Finance.ua

Большинство ІТ-компаний в Украине готовы брать работников без опыта Сегодня 11:33 — Личные финансы

Большинство ІТ-компаний в Украине готовы брать работников без опыта

Около 86% ІТ-компаний в Украине сотрудничают или готовы к найму людей, имеющих минимальный опыт или перешедших работать в эту сферу из других профессий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса среди работодателей на украинском ІТ-рынке, проведенного рекрутинговой платформой BazaIT совместно с проектом IT Generation.

Более 86% респондентов уже нанимают джунов и свитчеров или готовы к таким коллаборациям.

На решение нанимать людей без соответствующих навыков или их минимальным уровнем наибольшее влияние оказывает наличие предыдущего положительного опыта в команде (69,6%) и готовность «старших» работников помогать «младшим» (63,8%).

Также важный фактор для работодателей — наличие проектов соответствующего уровня для новых членов команды (52,2%).

Важнейшим фактором о найме джуниора и свитчера является мотивация человека. Вариант «у человека светятся глаза» набрал 92,8%. Не менее важны адекватность — 75,4%, честность и умение работать в команде — 59,4%, адаптивность — 56,5%, энергичность — 55,1%, открытость и талант — 53,6%, а также знание английского языка — 46,4%.

Основная причина, почему работодатели не хотят брать на работу джунов и свитчеров, — отсутствие релевантного опыта — 63,6%.

Отталкивает работодателей и отсутствие проектов для таких категорий (54,5%) и более длительный период адаптации к соответствующим процессам, чем обычно (54,5%). Среди других причин: отсутствие менторов и возможностей развивать специалистов самостоятельно, неготовность рисковать и набивать шишки, наличие негативного опыта.

В исследовании приняли участие 80 компаний, таких как Luxoft, SocialTech, MacPaw, Ciklum, Competera и т.д. Среди опрошенных 53,8% продуктовые; 23,1% outsource; 7% out-staff; 3,7% IT department; 3.7% консалтинговые агентства; 10% остальных. Большинство респондентов (38,7%) имеют от 11 до 50 человек.

Отметим, что компания GoIT помогает каждому достичь образовательных и карьерных целей в IT. Помимо интересных проектов и инновационной деятельности, работа в сфере информационных технологий имеет ряд значимых преимуществ.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.