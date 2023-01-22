В 2022 году на одну ІТ-вакансию претендовали до 800 кандидатов: аналитика Djinni — Finance.ua

В 2022 году на одну ІТ-вакансию претендовали до 800 кандидатов: аналитика Djinni Сегодня 10:06 — Личные финансы

В 2022 году на одну ІТ-вакансию претендовали до 800 кандидатов: аналитика Djinni

В 2022 году на некоторые вакансии в украинском ІТ претендовали 500–800 кандидатов. Платформа для поиска работы в ІТ Djinni представила аналитику за 2022 год, а также прогнозы на 2023 год. Вот самые интересные тезисы и цифры по исследованию.

Ключевые выводы

Рынок труда стал рынком работодателя.

Число работников сократилось на 13%. Учитывая обстоятельства, могло быть и хуже.

Количество онлайн-кандидатов выросло в 2,5 раза, главным образом благодаря коммуникаторам.

С января количество опубликованных вакансий сократилось вдвое.

Требования к кандидатам повышаются.

Зарплаты сохранены на уровне конца 2021 года.

Более 50% рабочих мест полностью удалены.

Конкуренция среди новых кандидатов растет

Вакансий для неопытных кандидатов становится меньше, а количество заявок от них выросло с 12 заявок на вакансию в феврале до 43 в октябре и постепенно снижается.

Среднемесячное количество заявок на работу без опыта выросло с 4 в январе-феврале до 10 в последующие месяцы. Неравенство этого показателя указывает на то, что на некоторых работах конкуренция выше, чем на других.

Самые конкурентные позиции — разработчики, младшие QA и Javascript. В какой-то момент на одну вакансию он-лайн было до 500-800 кандидатов. Восемь из десяти вакансий, на которые поступило больше всего заявок, касались QA; еще два — для разработчиков JavaScript. Это были вакансии, не требовавшие предыдущего коммерческого опыта.

Перспективы переезда из международных компаний уменьшаются

В марте компании из-за пределов Украины создали на Djinni 380 рабочих мест. Почти 40% из них имели возможность уехать. Однако эта возможность постепенно иссякла: в октябре было всего 10% вариантов переезда, а в декабре — 12% (с учетом меньшего количества вакансий).

Самой популярной страной для переезда, как и годом ранее, остается Польша.

Кандидаты стали менее прихотливыми в выборе работы

Количество еженедельных заявок на тысячу просмотров выросло на 40% со среднего 70 в январе до 100 в декабре.

Количество заявок на работу выросло в 3 раза

Количество заявок на работу возросло почти в 3 раза (2,4 млн против 806 тысяч в 2021 году). 2022 год зависел от спроса работодателей. В сентябре мы увидели новый абсолютный максимум: 268 000 заявок на работу за месяц.

Вывод

Несмотря на все вызовы войны, украинским ІТ удалось адаптироваться посредством переездов, энергонезависимых офисов, желания компаний и сотрудников продолжать работать. Рынок труда перевернулся с ног на голову, и все больше людей желают работать в стабильной отрасли с более высокими зарплатами.

Появляется меньше вакансий и предложений от рекрутеров. По данным layoffs.fyi , в 2022 году 1020 технологических компаний уволили почти 154 000 сотрудников. Однако есть еще над чем работать. Это может стать возможностью роста украинского ІТ с их относительно дешевым и очень квалифицированным кадровым потенциалом.

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