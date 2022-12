В Украине подсчитали количество ІТ-специалистов — Finance.ua

В Украине подсчитали количество ІТ-специалистов Сегодня 13:47 — Личные финансы

В Украине подсчитали количество ІТ-специалистов

IT Ukraine вместе с ІТ-кластерами и партнерами опубликовала исследование Do IT like Ukraine. В документе описаны основные цифры в индустрии за 2022 год, влияние войны, основные вызовы и планы восстановления. В частности, в стране насчитали 309 000 ІТ-специалистов, которые вместе принесли уже $6 млрд экспортной выручки.

Об этом пишет Ain.ua.

Влияние полномасштабной войны

Перед полномасштабной войной украинская ІТ-индустрия была одним из крупнейших экспортеров ІТ-услуг в Европе. Ежегодно объем рос на 25-30% и создавал более 4% ВВП Украины.

По итогам десяти месяцев 2022 года отрасль принесла экономике Украины $6 млрд экспортной выручки и достигла отметки роста в 10% по сравнению с предыдущим годом.

До конца года отрасль сгенерирует $7,1 млрд и 2,2% роста объема экспорта по отношению к 2021 году.

Каждая IT-компания столкнулась с проблемами, связанными с войной. Согласно полученным данным, более 34,3% компаний успешно адаптировались к новым реалиям.

61,3% ІТ-компаний не справились со всеми вызовами, но в целом работают стабильно.

Самые большие вызовы для компаний:

миграция работников и их семей, переезд компаний;

запрет на выезд ІТ-специалистов за границу;

обязанность работников к военной службе;

удержание клиентов и минимизация рисков в работе с клиентами;

валютное регулирование и ограничения, вводимые НБУ.

Переезд:

70,8% ІТ-компаний провели внеплановую релокацию, четверть из них — полную;

полный или частичный переезд за границу произвели 16,7% компаний;

изменилась география перемещения компаний, и сегодня в ТОП-10 стран вошли Польша, Германия, США, Португалия, Болгария, Чехия, Румыния, Молдова, Испания, Канада;

81,5% переместившихся за границу ІТ-компаний все же планируют вернуть свой бизнес в Украину при условии отмены военного положения и полного прекращения боевых действий.

Зарплаты

В отрасли работает около 309 000 ІТ-специалистов. 76% компаний работают, привлекая ФЛП. Несмотря на войну, большинство ІТ-компаний планируют увеличить бюджет зарплаты. В частности, 82% IT-компаний планируют повысить заработную плату до конца 2022 года.

