Количество вакансий для украинских ІТ-специалистов выросло на 15%. Кто зарабатывает больше всего — Finance.ua

Количество вакансий для украинских ІТ-специалистов выросло на 15%. Кто зарабатывает больше всего Вчера 17:01 — Личные финансы

Количество вакансий для украинских ІТ-специалистов выросло на 15%. Кто зарабатывает больше всего

Количество вакансий для украинских ІТ-специалистов выросло на 15% в третьем квартале 2022 года, самыми популярными категориями стали Game Development, .NET, Analytics, Java, PHP и Python.

Об этом свидетельствуют данные портала с вакансиями для специалистов по ІТ «Just Join IT», передает Укринформ.

«Заметное увеличение количества предложений для специалистов Украины может свидетельствовать о том, что рынок положительно оценивает удаленную модель сотрудничества и качество проектов, которые реализуют украинские программисты. С начала года только на сайте появилось более 25 тысяч вакансий для украинских специалистов, что указывает на высокий уровень спроса. В ближайшие месяцы он и дальше будет высоким», — говорится в сообщении.

На кого наибольший спрос

Общее количество вакансий в третьем квартале 2022 года выросло на 15%.

Спрос на экспертов в категориях GameDev, .NET, Analytics, Java, PHP и Python продолжает расти.

К примеру, количество вакансий в категории Game Development выросло вдвое в этот период. На увеличение предложений от работодателей могут рассчитывать специалисты в категориях Business/Data Analyst, .NET разработчики и DevOps инженеры.

В третьем квартале 2022 года количество вакансий для украинских специалистов в GameDev увеличилось вдвое, а в категории Analytics опубликовано на 60% больше предложений по сравнению с предыдущим кварталом.

Также вырос спрос на .NET специалистов — в третьем квартале этого года опубликовано на 55% больше вакансий, чем в прошлом.

Одним из самых популярных направлений в ІТ остается JavaScript — количество вакансий в этой категории неизменно высокое — более 2 тыс. вакансий на Friendly offers (категория для украинских специалистов).

Зарплатные предложения

В третьем квартале 2022 года самые высокие зарплатные ставки для украинцев были в категориях Security 4-6 тыс. и Go 4-5 тыс. долларов.

Средняя же зарплата во всех категориях третьего квартала этого года составляла 3-4 тыс. долларов в месяц.

Также отмечается, что работу с таким вознаграждением предлагают в основном зарубежные компании.

Инфографика: Just Join IT

Справка Finance.ua:

ранее аналитики рекрутингового портала Djinni собрали дашборд из вилок зарплат в вакансиях онлайн по категории и опыту;

как свидетельствуют результаты опроса dev.ua, повышение оплаты труда с начала полномасштабного вторжения получили 45,5% опрошенных ІТ-специалистов. 10,3% респондентов сообщили, что им зарплаты не просто не повысили, но и сократили.

Отметим, что компания GoIT помогает каждому достичь образовательных и карьерных целей в IT. Помимо интересных проектов и инновационной деятельности, работа в сфере информационных технологий имеет ряд веских преимуществ.

Укрінформ По материалам:

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