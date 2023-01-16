Сколько зарабатывают СЕО на рынке украинского IT — обзор 2022 года Сегодня 13:04 — Личные финансы

Сколько зарабатывают СЕО на рынке украинского IT — обзор 2022 года

Рекрутинговая компания Indigo Tech Recruiters провела ежегодный обзор заработной платы для специалистов C-level в IT.

Об этом пишет Ain.ua.

Женщин на высшей позиции в структуре компании значительно меньше, чем мужчин. А зарплата на медиане отличается почти на 33% и в среднем на 31% ниже.

Больше всего зарабатывают СЕО, являющиеся и учредителями или соучредителями в компании: на медиане — $10 500, в среднем — $11 923. И это без учета дивидендов.

Самые большие зарплаты у руководителей аутстафинговых компаний. Хотя в самом исследовании таких анкет было немного — всего 7.

Вознаграждение СЕО аутсорсинговых компаний практически не изменилось по сравнению с данными 2021 года. Тогда на медиане оно составляло $7 000 и в среднем $8 057. В 2022 году цифра несколько выросла до $7 050 и $8 742 соответственно.

У СЕО продуктовых компаний данные о вознаграждении несколько ниже, чем в 2021 году. В 2021 году на медиане было $7000 и в среднем $9327. 2022 года — 6500 и 8850.

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Большинство СЕО в ІТ (из респондентов) в возрасте от 30 до 39 лет. Самая высокая зарплата у СЕО в возрасте от 35 до 39 лет и 45+ лет.

Вилка зарплат СЕО в возрасте 40–44 года самая низкая, даже против младших коллег — 25–34 года. Хотя и данных по этому возрасту получено немного — всего 9 анкет.

В компаниях, которые на рынке более 10 лет, СЕО и на медиане, и в общем по вилке получают выше коллег, работающих в более молодых компаниях. На медиане — $9000, а в среднем — $10 724.

В компаниях, которые на рынке 1–3 года, СЕО получают тоже неплохой доход: даже выше, чем во более взрослых бизнесах (3–5 лет).

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В молодых компаниях не налажена система оплаты, и часто платят, сколько просят, потому что не всегда легко привлечь людей к стартапу. К тому же в молодых компаниях не всегда сверяются с рынком: это этап быстрого роста, и часто скорость важнее экономии.

У лидеров компаний с опытом работы на топовой позиции более 10 лет размер вознаграждения выше на 52% по медиане и на 47% в среднем.

СЕО компаний в размере более 200 человек зарабатывают больше всего — $13 000. В среднем СЕО в компаниях, зарабатывающих более $7 млн в год, получают $11 536.

На медиане чаще встречается более высокая зарплата у СЕО в компаниях с небольшим доходом — до $1 млн.

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Уровень зарплаты стоит на пятом месте в мотивационных факторах (46%) (интересно, что в 2021-м он был на третьем месте (52%).

На первом — свобода в принятии решений (60%), на втором — миссия и цель компании (56%), на третьем — профессиональное развитие (54%), на четвертом — возможность поддерживать баланс работы и личной жизни (48%).

Больше всего демотивирует глав компаний нехватка баланса «работа/жизнь»: так было и в 2021 году. Похоже, это особенность работы высшего руководства: даже если ты закрываешь ноутбук, продолжаешь думать о рабочих задачах или быть на связи с командой и в нерабочие часы.

У большинства СЕО есть возможность гибкого графика, но это не решает проблему отсутствия баланса «работа/жизнь». На втором месте — share-based compensation (35%). Третье место поделили медицинское страхование и оплата обучения (27%).

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