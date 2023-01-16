ІТ стала единственной сферой экспорта, выросшей за 11 месяцев 2022 года — Finance.ua
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ІТ стала единственной сферой экспорта, выросшей за 11 месяцев 2022 года

Казна и Политика
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ІТ стала единственной сферой экспорта, выросшей за 11 месяцев 2022 года
ІТ стала единственной сферой экспорта, выросшей за 11 месяцев 2022 года
За 11 месяцев 2022 года экспорт товаров и услуг упал на 29% — с $73,2 млрд до $52,2 млрд. Больше всего сократился экспорт товаров — −34%, экспорт услуг пострадал меньше −11%. По сравнению с прошлым годом доля экспорта услуг увеличилась с 22% до 28%.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные НБУ.
В основном небольшим процентом падения экспорт услуг обязан ІТ — фактически единственной сфере, выросшей в 2022 году. Только в ноябре этот сегмент вырос на 8% в месяц. Всего за 11 месяцев ІТ-сектор заработал на экспорте на 7% больше, чем за соответствующий период в прошлом году: $6,6 млрд против $6,2 млрд.
ІТ стала единственной сферой экспорта, выросшей за 11 месяцев 2022 года
Доля ІТ в экспорте товаров и услуг увеличилась с 8% в прошлом году до 13% в 2022. Более того: доля ІТ составляет почти половину (45%) всего экспорта услуг. Для сравнения, в 2021 году этот показатель достигал 37%.
ІТ стала единственной сферой экспорта, выросшей за 11 месяцев 2022 года
За 11 месяцев этого года доход от экспорта ІТ-услуг даже превысил доход от одной из основных прибыльных отраслей экспорта — экспорта металлов — почти на $1 млрд.
По материалам:
Finance.ua
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