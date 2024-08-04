Сколько внутренних переселенцев продолжают получать пособие от государства — Finance.ua

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Сколько внутренних переселенцев продолжают получать пособие от государства

Казна и Политика
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Сколько внутренних переселенцев продолжают получать пособие от государства
Сколько внутренних переселенцев продолжают получать пособие от государства
За июль 2024 года компенсацию на проживание получили более 1,2 млн внутренних переселенцев на общую сумму более 2,8 млрд гривен.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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Речь идет о ежемесячном пособии из госбюджета на проживание для внутренне перемещенных лиц, которое составляет 3 тысячи гривен для людей с инвалидностью и детей, а также 2 тысячи гривен для всех остальных ВПЛ.
В частности, выплаты ВПЛ во втором периоде июля были профинансированы на общую сумму более 90 миллионов гривен.
Эти средства были направлены на более чем 12 тысяч лицевых счетов внутренне перемещенных лиц.
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Среди них и внутренние переселенцы, которым не поступило назначенное пособие на проживание в первом выплатном периоде июля.
Напомним, лишь один из шести отобранных для получения льготной ипотеки кандидатов из числа внутренне перемещенных лиц смог в итоге оформить кредит.
Это произошло из-за несовершенства системы отбора кандидатов, что привело к неэффективному использованию ресурсов в рамках проекта «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц», реализуемого в Украине с 2021 года.
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По материалам:
Finance.ua
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