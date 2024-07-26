ТОП-5 мифов о ВПЛ и пособии на проживание — Finance.ua

ТОП-5 мифов о ВПЛ и пособии на проживание Сегодня 12:05 — Личные финансы

ТОП-5 мифов о ВПЛ и пособии на проживание

Специалисты Юридического советника ВПЛ опровергли наиболее типичные и распространенные мифы, сформировавшиеся вокруг справки ВПЛ и пособия на проживание ВПЛ.

Миф 1. Человек получает «статус» внутренне перемещенного лица автоматически

Для этого следует обратиться за оформлением справки ВПЛ (онлайн в Дії или через орган социальной защиты населения, ЦПАУ и т. п. ).

Миф 2. Человек становится ВПЛ в случае любого перемещения по территории Украины

Важно помнить, что НЕ любое перемещение дает право на справку ВПЛ.

С 1 августа 2023 г. право на справку ВПЛ имеют:

лица, переместившиеся с территорий, на которых ведутся боевые действия, или с временно оккупированных территорий, включенных в Перечень (в отношении которых не определена дата завершения боевых действий/временной оккупации);

лица, у которых в результате вооруженной агрессии рф разрушено или непригодно для проживания жилое помещение. Простыми словами, должно быть особое основание для перемещения. Например, переместившись из Кировоградской области во Львовскую лицо не будет считаться ВПЛ (кроме случая, когда имеет место разрушение жилья) и не сможет получить одноименную справку.



Миф 3. Перемещение за границу из опасного региона и/или при условии разрушения жилья позволяет получить справку ВПЛ и претендовать на пособие ВПЛ в Украине

Внутренне перемещенным лицом является гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства, которое находится на территории Украины на законных основаниях и имеет право на постоянное проживание в Украине, которое заставили оставить или покинуть свое место жительства в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Из самого определения «внутренне перемещенное лицо» следует, что это понятие касается исключительно людей, которые находятся на территории Украины, то есть перемещаются в пределах нашего государства. В случае выезда за границу такие лица уже не являются внутренне перемещенными. Их статус будет регулировать законодательство страны пребывания и чаще всего будет называться временной защитой.

Миф 4. Человек, имеющий справку ВПЛ, остается ВПЛ в случае выезда за границу

В соответствии с действующим законодательством справка отменяется в этом случае, но не исключительно:

выезда на постоянное место жительства за границу;

на основании информации о длительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства, которое дает обоснованные основания полагать, что ВПЛ вернулось на покинутое место постоянного жительства. Можно ли вынужденный выезд искателей временной защиты считать выездом на постоянное место жительства — это дискуссионный вопрос. В то же время справка однозначно подлежит отмене на основании информации об отсутствии лица по месту учета как ВПЛ более 60 дней.



Итак, если у вас есть справка ВПЛ и вы не получаете выплаты, то в случае выезда за границу на срок более 60 дней, справку ВПЛ рекомендуется отменить (это возможно сделать онлайн в Дії). Если вы не отмените справку самостоятельно, справка будет упразднена органом соц. защиты при обнаружении, что вы не проживаете по месту учета как ВПЛ.

Миф 5. Человек, который имел справку ВПЛ, получал выплаты ВПЛ, имеет право в дальнейшем получать выплаты в случае выезда за границу

Если человек находится за рубежом более 30 календарных дней подряд или более 60 календарных дней совокупно в течение 6 месяцев получения пособия, он обязан уведомить об этом орган социальной защиты населения, в котором состоит на учете, поскольку такой факт является основанием для прекращения выплат.

Если человек не сообщит о таком факте, выплаты будут прекращены органом социальной защиты населения. Если же будет установлено, что человек получал выплаты за периоды, когда уже НЕ имел на них права, то органом социальной защиты населения будет предъявлено требование о возврате средств.

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