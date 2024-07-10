Лише кожен шостий відібраний кандидат на іпотеку для ВПО в підсумку зміг отримати кредит — Finance.ua

Лише кожен шостий відібраний кандидат на іпотеку для ВПО в підсумку зміг отримати кредит Сьогодні 17:15 — Кредит&Депозит

Лише кожен шостий відібраний кандидат на іпотеку для ВПО в підсумку зміг отримати кредит

Лише один з шести відібраних для отримання пільгової іпотеки кандидатів з числа внутрішньо переміщених осіб, зміг у підсумку оформити кредит. Це сталося через недосконалість системи відбору кандидатів, що призвело до неефективного використання ресурсів у межах проекту «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб», який реалізовується в Україні з 2021 року.

Отже загалом за 2021−2023 роки уряд Німеччини виділив на проєкт €25,5 млн, а у грудні 2023 досягнуто домовленості про виділення додаткових €17 млн. За ці кошти планувалося забезпечити кредитування на купівлю житла для 1300 родин. Умови іпотеки, зокрема: 30 років під 3% річних.

Як встановили аудитори, ще на етапі відбору виникли проблеми із визначенням реальних кандидатів на отримання кредиту через невідповідність критеріїв включення до реєстрового переліку кандидатів та умов надання кредиту. Зокрема, для включення до реєстрового переліку особа повинна була мати громадянство України, статус ВПО та не отримувати іншої допомоги. Однак на умови надання кредиту додатково вимагалися уже: стабільна платоспроможність, можливість здійснити перший внесок за кредитом у розмірі 6%, хороша кредитна історія, відсутність іншого житла у членів родини тощо.

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До участі у відборі загалом зареєструвалися 35,5 тис осіб, але у результаті 15 відборів оформити кредит зміг тільки кожен шостий претендент з відібраних 4230 переможців. Це — 669 родин (55,8% від запланованої кількості). З рештою кандидатів не було зв’язку, або вони не перебували в Україні, або виявилися неплатоспроможними.

Також через неузгодженість критеріїв включення заявника до реєстрового переліку та умов надання кредиту, на консультації та оформлення переможців відборів, які реєструвалися, але у підсумку не брали участь у Проєкті, неефективно витратили 9 тис. робочих годин працівників Держмолодьжитла.

Особливість Проєкту — внески за кредитами від позичальників спрямовувалися до револьверного фонду, з якого надалі мали кредитуватися нові учасники. У 2021−2022 роках Держмолодьжитло накопичувало кошти у цьому фонді, але на пільгове іпотечне кредитування ВПО їх не використовувало взагалі. І лише у 2023 та І кварталі 2024 року за рахунок коштів револьверного фонду профінансовано 50 пільгових іпотечних кредитів. При цьому затримки з розподілом цих коштів призвели до того, що 24 позичальники за цей час втратили змогу придбати житло у кредит.

Також аудит виявив, що умовами програми не врегульовано питання подальшого погашення кредиту у випадку втрати чи пошкодження іпотечного житла. До прикладу, 15 об’єктів житлової нерухомості, придбані позичальниками за кошти гранту та передані в іпотеку, зазнали руйнувань (1 об’єкт — знищений повністю, 14 — пошкоджені). Для придбання нового житла замість знищеного позичальник отримав житловий сертифікат та придбав нову квартиру. На знищене житло іпотеку було припинено, а на придбане — накладено заборону на відчуження строком п’ять років. Тобто Держмолодьжитло втрачало заставу за кредитом.

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