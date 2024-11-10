Сколько в Украине богатых и бедных людей: ответ нардепа — Finance.ua
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Сколько в Украине богатых и бедных людей: ответ нардепа

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Сколько в Украине богатых и бедных людей: ответ нардепа
Сколько в Украине богатых и бедных людей: ответ нардепа
Более 40% украинцев считают себя представителями среднего класса, однако их реальные доходы не соответствуют этому уровню.
Об этом сообщил народный депутат от партии «Батькивщина» Андрей Николаенко во время эфира на Новости.Live.
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По его словам, среди тех, кто считает себя средним классом, во время военного положения лишь менее 7% действительно имеют доходы, которые соответствуют этому уровню.
«Потенциальный средний класс — людей, которые считают себя таковыми в Украине, у нас таких больше 40%. Тех, кто является им по факту, по доходу, это сейчас во время войны составляет менее 7%», — сказал он.

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Количество людей, принадлежащих к состоятельному классу в Украине, по словам Николаенко, составляет менее 1−1,5%.

Сколько людей принадлежит к бедному классу

При этом, по его словам, богатый класс среди населения по уровню доходов в Украине сейчас меньше 1−1,5%.
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Таким образом, он отметил, что по уровню доходов в Украине сейчас 92% бедного класса.
Напомним, более половины украинцев осенью 2024 основным источником доходов называют заработную плату (54,4%). Эта доля увеличилась по сравнению с 2021 годом, когда она составила 50,1%.
По материалам:
УНІАН
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