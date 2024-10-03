Мировой кризис изменил сегмент роскоши: во что богачи вкладывают деньги — Finance.ua

Мировой кризис изменил сегмент роскоши: во что богачи вкладывают деньги Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Мировой кризис изменил сегмент роскоши: во что богачи вкладывают деньги

В индустрии товаров роскоши, которая исторически была достаточно устойчива к экономическим трудностям, наблюдается спад из-за снижения спроса. Поведение потребителей меняется, они сокращают свои расходы на товары роскоши и переключаются на товары первой необходимости, отмечает аналитик Signet Bank Карлис Гулбис.

Об этом пишет bb.lv.

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Азиатский регион, являющийся крупнейшим в мире рынком товаров роскоши, значительно подорвал прибыль большинства компаний, занимающихся продажей предметов роскоши. К примеру, объем продаж Richemont в первом квартале года в целом остался на прежнем уровне, но в Азиатском регионе снизился на 19%. При этом падение в Китае составило 27%.

В свою очередь, группа Swatch столкнулась с падением общего объема продаж на 14% за первое полугодие. Продажа в магазинах Burberry в первом квартале этого года снизилась на 21%, а в Азии — на 23%.

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Эти результаты не могли не отразиться на ценах акций компаний: акции Burberry снизились на 70,3% по сравнению с прошлым годом, Hugo Boss — на 46,6%, Dior — на 18,7%, а Swatch — на 32,8%. Ранее рынок товаров роскоши показывал высокую устойчивость к экономическим колебаниям и восстанавливался быстрее других рынков.

К примеру, когда рынок начал восстанавливаться после глобального финансового кризиса 2008 года, люксовые бренды смогли многократно превзойти индекс S&P 500, доходность которого за период с 1 апреля 2009 года по 30 декабря 2010 года составила 60,8%. Доходность Burberry за тот же период составила 311,4%, Richemont — 270,7%, LVMH — 168,7%, Hermes — 87,8%.

Во что богачи вкладывают средства?

Похоже, что за последние 10 лет эксклюзивный виски был самым выгодным активом класса люкс, а также вина и роскошные часы.

На недавних аукционах было установлено множество рекордов по продажам, и коллекционеры иногда платили миллионы за одну бутылку. Например, на аукционе Sotheby’s в ноябре 2023 года бутылка The Macallan Valerio Adami (60-летний виски, всего было изготовлено всего 40 бутылок) было продано за $2,7 млн. До начала аукциона Sotheby’s оценивал эту бутылку в $1,5 млн.

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Следующими двумя товарами роскоши, принесшими наибольшую прибыль за 10 лет, были изысканные вина и роскошные часы — с доходностью 146% и 138% соответственно. Наименьшую прибыльность показали ювелирные изделия (+37%), такие как кольца, бусы, а также цветные алмазы (+8%), включая редкие розовые и синие алмазы.

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