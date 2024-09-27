Вклады украинцев в банках выросли до 1,3 триллиона гривен — Finance.ua

Вклады украинцев в банках выросли до 1,3 триллиона гривен Сегодня 09:11 — Кредит&Депозит

Вклады украинцев в банках выросли до 1,3 триллиона гривен

По состоянию на 1 сентября 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,301 трлн грн, что на 12,5 млрд грн больше аналогичного показателя предыдущего месяца.

Об этом свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физлиц.

С начала 2024 г. общий прирост вкладов граждан составил 66,2 млрд грн, из которых 29,2 млрд грн — реальный рост (без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов).

Какую валюту выбирают

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября:

вклады в национальной валюте — 835,4 млрд грн (+6,3 млрд грн за август);

вклады в иностранной валюте — 465,6 млрд грн (+6,2 млрд грн за август).



Читайте также Какую доходность принесут гривневые депозиты осенью

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 сентября 2024 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,1%. Сумма их вкладов составила 143,9 млрд грн (за август текущего года увеличение составило 2,9 млрд грн). Отметим, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

На 1 сентября 2024 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит так:

Структура вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) по срочности:

Доля вкладов до востребования, % Доля срочных вкладов, % в т. ч. со сроком возврата, % до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 месяцев до года больше года 68,8 31,2 17,8 7,6 4,7 1,1

Напоминаем, с 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются на 100% гарантии. После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.