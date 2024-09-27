Вклады украинцев в банках выросли до 1,3 триллиона гривен — Finance.ua

Вклады украинцев в банках выросли до 1,3 триллиона гривен
По состоянию на 1 сентября 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,301 трлн грн, что на 12,5 млрд грн больше аналогичного показателя предыдущего месяца.
Об этом свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физлиц.
С начала 2024 г. общий прирост вкладов граждан составил 66,2 млрд грн, из которых 29,2 млрд грн — реальный рост (без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов).
Какую валюту выбирают
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября:
- вклады в национальной валюте — 835,4 млрд грн (+6,3 млрд грн за август);
- вклады в иностранной валюте — 465,6 млрд грн (+6,2 млрд грн за август).
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Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 сентября 2024 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,1%. Сумма их вкладов составила 143,9 млрд грн (за август текущего года увеличение составило 2,9 млрд грн). Отметим, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
На 1 сентября 2024 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит так:
Структура вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) по срочности:
|Доля вкладов до востребования, %
|Доля срочных вкладов, %
|до 3 месяцев
|от 3 до 6 месяцев
|от 6 месяцев до года
|больше года
|68,8
|31,2
|17,8
|7,6
|4,7
|1,1
Напоминаем, с 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются на 100% гарантии. После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.
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