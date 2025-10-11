0 800 307 555
Сколько украинской молодежи вернулось из Польши в сентябре

Сколько украинской молодежи вернулось из Польши в сентябре
Сколько украинской молодежи вернулось из Польши в сентябре
Хотя многие молодые люди продолжают выезжать в Польшу, значительная часть уже возвращается домой. В сентябре темпы возвращения молодежи в Украину выросли более чем в 3,5 раза по сравнению с августом.
В пограничной службе Польши поделились данными о выезде граждан Украины с 28 августа по 28 сентября, пишет inpoland.

Данные о возвращении украинской молодежи

Согласно статистике, за этот период из Польши выехало более 19,2 тысяч украинцев в возрасте от 18 до 22 лет.
Это объясняется сезонными тенденциями трудовой и образовательной миграции, ведь первый месяц осени совпадает с началом учебного года в Украине и завершением летних заработков за рубежом.
В то же время аналитики отмечают, что такие колебания типичны для молодых людей, которые ищут возможности и дома, и за рубежом.
Напомним, с 28 августа украинским мужчинам 18−22 лет разрешили пересекать государственную границу.
Национальный банк Украины планирует мониторить последствия для экономики и рынка труда после принятого решения разрешить мужчинам в возрасте 18−22 лет выезжать за границу.
В то же время, как мы уже упоминали, опрос OLX Работа свидетельствует, что разрешение на выезд мужчин 18−22 лет несет риск сокращения молодых кадров в короткой и средней перспективе. Это ударит по отраслям, где молодежь составляет основу первой занятости: ритейл, HoReCa, логистика, производство, сезонные работы.
По материалам:
Finance.ua
