Сколько украинской молодежи вернулось из Польши в сентябре

Хотя многие молодые люди продолжают выезжать в Польшу, значительная часть уже возвращается домой. В сентябре темпы возвращения молодежи в Украину выросли более чем в 3,5 раза по сравнению с августом.

В пограничной службе Польши поделились данными о выезде граждан Украины с 28 августа по 28 сентября, пишет inpoland.

Данные о возвращении украинской молодежи

Согласно статистике, за этот период из Польши выехало более 19,2 тысяч украинцев в возрасте от 18 до 22 лет.

Это объясняется сезонными тенденциями трудовой и образовательной миграции, ведь первый месяц осени совпадает с началом учебного года в Украине и завершением летних заработков за рубежом.

В то же время аналитики отмечают, что такие колебания типичны для молодых людей, которые ищут возможности и дома, и за рубежом.

Напомним, с 28 августа украинским мужчинам 18−22 лет разрешили пересекать государственную границу.

Национальный банк Украины планирует мониторить последствия для экономики и рынка труда после принятого решения разрешить мужчинам в возрасте 18−22 лет выезжать за границу.

В то же время, как мы уже упоминали , опрос OLX Работа свидетельствует, что разрешение на выезд мужчин 18−22 лет несет риск сокращения молодых кадров в короткой и средней перспективе. Это ударит по отраслям, где молодежь составляет основу первой занятости: ритейл, HoReCa, логистика, производство, сезонные работы.

