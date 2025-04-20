Сколько украинцев платят за онлайн-сервисы — опрос Сегодня 13:13

Сколько украинцев платят за онлайн-сервисы — опрос

Украинцы ответили, платят ли за музыку, фильмы, игры и т. д. Выяснилось, что 28% респондентов пользуются платными сервисами, еще 13% пользовались раньше, но перестали.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Rakuten Viber.

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В исследовании приняло участие более 5000 респондентов, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Еще 59% граждан отметили, что не пользуются платными сервисами и не имели такого опыта раньше.

За что чаще всего платят украинцы

В опросе была возможность выбрать несколько вариантов. Чаще всего украинцы платят за фильмы и видео, игры, музыку и обучение.

Фильмы и видео — 45%;

Игры — 36%;

Музыка — 35%;

Обучение — 30%;

Программы для работы — 20%;

Книги — 17%;

Другое (ваш вариант) — 16%;

Приложения для общения, мессенджеры — 15%;

Налоги — 8%;

Знакомства — 7%.

Более 53% украинцев никогда не загружали музыку или фильмы с «пиратских» сайтов и торрентов. 47% имели такой опыт.

По расходам на платные сервисы среди тех, кто ими пользуется: 47% опрошенных тратят 100−400 грн в месяц, 29% тратят более 400 грн. Еще 24% респондентов тратят менее 100 грн.

21 473 грн, что на 23,1% больше по сравнению с 2023 годом. Напомним, согласно информации Государственной службы статистики, в 2024 году среднемесячная заработная плата штатных работников составилачто на 23,1% больше по сравнению с 2023 годом.

В IV квартале 2024 года этот показатель составил 24 153 грн, продемонстрировав годовой рост на 25,6%.

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