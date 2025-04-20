Сколько украинцев платят за онлайн-сервисы — опрос — Finance.ua
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Сколько украинцев платят за онлайн-сервисы — опрос

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Сколько украинцев платят за онлайн-сервисы — опрос
Сколько украинцев платят за онлайн-сервисы — опрос
Украинцы ответили, платят ли за музыку, фильмы, игры и т. д. Выяснилось, что 28% респондентов пользуются платными сервисами, еще 13% пользовались раньше, но перестали.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный Rakuten Viber.
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В исследовании приняло участие более 5000 респондентов, более 50% респондентов в возрасте до 45.
Еще 59% граждан отметили, что не пользуются платными сервисами и не имели такого опыта раньше.

За что чаще всего платят украинцы

В опросе была возможность выбрать несколько вариантов. Чаще всего украинцы платят за фильмы и видео, игры, музыку и обучение.
  • Фильмы и видео — 45%;
  • Игры — 36%;
  • Музыка — 35%;
  • Обучение — 30%;
  • Программы для работы — 20%;
  • Книги — 17%;
  • Другое (ваш вариант) — 16%;
  • Приложения для общения, мессенджеры — 15%;
  • Налоги — 8%;
  • Знакомства — 7%.
Более 53% украинцев никогда не загружали музыку или фильмы с «пиратских» сайтов и торрентов. 47% имели такой опыт.
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По расходам на платные сервисы среди тех, кто ими пользуется: 47% опрошенных тратят 100−400 грн в месяц, 29% тратят более 400 грн. Еще 24% респондентов тратят менее 100 грн.
Напомним, согласно информации Государственной службы статистики, в 2024 году среднемесячная заработная плата штатных работников составила 21 473 грн, что на 23,1% больше по сравнению с 2023 годом.
В IV квартале 2024 года этот показатель составил 24 153 грн, продемонстрировав годовой рост на 25,6%.

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По материалам:
dev.ua
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