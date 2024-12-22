Сколько украинцев планируют арендовать жилье на Новый год и какие суммы готовы потратить? — опрос OLX — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько украинцев планируют арендовать жилье на Новый год и какие суммы готовы потратить? — опрос OLX

Недвижимость
43
Сколько украинцев планируют арендовать жилье на Новый год и какие суммы готовы потратить? — опрос OLX
Сколько украинцев планируют арендовать жилье на Новый год и какие суммы готовы потратить? — опрос OLX, Фото: freepik
Большинство украинцев (71%) не намерены арендовать жилье на период новогодних праздников. В то же время те, кто все же будет арендовать, готовы потратить 2−5 тыс. за одну ночь. Среди планирующих поездку самым популярным направлением традиционно являются Карпаты.
Об этом свидетельствует опрос «OLX Недвижимость».
Читайте также
По результатам исследования, только 6% граждан планируют зимний отдых, а 3% рассматривают аренду исключительно для празднования Нового года.

Куда поедут украинцы на праздники

Среди украинцев, планирующих зимний отдых, 77% респондентов выбрали Карпаты.
Самыми популярными направлениями стали:
  • Буковель (50%);
  • Яремче (29%);
  • Верховина (27%);
  • Славское (24%).
57% респондентов планируют зимний отдых в период Нового Года (конец декабря — начало января), 29% - в период с середины по конец января.
Читайте также
Наиболее популярная продолжительность отпуска — 3−7 дней, такой вариант избрали 35% опрошенных.

Выбор жилья на Новый год

Среди тех, кто планирует аренду для празднования Нового Года, 48% - выбрали Карпаты, 38% предпочли большие города (как Киев, Львов или Одесса), 5% - выбрали пригород.
Наиболее популярным типом жилья в Новогоднюю ночь являются частные дома (55%), а идеальный период для аренды — с 30 декабря по 1 января (74%).
Приоритетными критериями для украинцев являются:
  • удобство и комфорт (82%);
  • стоимость (76%);
  • расположение (71%).
В то же время требования к жилью, которые набрали наименьшее количество голосов респондентов — наличие убежища в доме и возможность проживания с домашними животными.
Читайте также
Что касается готовности тратить деньги на жилье, то 44% респондентов закладывают в бюджет на аренду 2000−5000 грн в день, а еще 44% выбирают варианты до 2000 грн, 11% - от 10 000 гривен.
Напомним, по данным ЛУН, рост арендных ставок в пределах года был значительным в большинстве регионов Украины, кроме прифронтовых.
Наибольший рост демонстрируют Ивано-Франковск и Киев — 37% и 32% за год.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.