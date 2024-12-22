Сколько украинцев планируют арендовать жилье на Новый год и какие суммы готовы потратить? — опрос OLX
Большинство украинцев (71%) не намерены арендовать жилье на период новогодних праздников. В то же время те, кто все же будет арендовать, готовы потратить 2−5 тыс. за одну ночь. Среди планирующих поездку самым популярным направлением традиционно являются Карпаты.
Об этом свидетельствует опрос «OLX Недвижимость».
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По результатам исследования, только 6% граждан планируют зимний отдых, а 3% рассматривают аренду исключительно для празднования Нового года.
Куда поедут украинцы на праздники
Среди украинцев, планирующих зимний отдых, 77% респондентов выбрали Карпаты.
Самыми популярными направлениями стали:
- Буковель (50%);
- Яремче (29%);
- Верховина (27%);
- Славское (24%).
57% респондентов планируют зимний отдых в период Нового Года (конец декабря — начало января), 29% - в период с середины по конец января.
Наиболее популярная продолжительность отпуска — 3−7 дней, такой вариант избрали 35% опрошенных.
Выбор жилья на Новый год
Среди тех, кто планирует аренду для празднования Нового Года, 48% - выбрали Карпаты, 38% предпочли большие города (как Киев, Львов или Одесса), 5% - выбрали пригород.
Наиболее популярным типом жилья в Новогоднюю ночь являются частные дома (55%), а идеальный период для аренды — с 30 декабря по 1 января (74%).
Приоритетными критериями для украинцев являются:
- удобство и комфорт (82%);
- стоимость (76%);
- расположение (71%).
В то же время требования к жилью, которые набрали наименьшее количество голосов респондентов — наличие убежища в доме и возможность проживания с домашними животными.
Что касается готовности тратить деньги на жилье, то 44% респондентов закладывают в бюджет на аренду 2000−5000 грн в день, а еще 44% выбирают варианты до 2000 грн, 11% - от 10 000 гривен.
Напомним, по данным ЛУН, рост арендных ставок в пределах года был значительным в большинстве регионов Украины, кроме прифронтовых.
Наибольший рост демонстрируют Ивано-Франковск и Киев — 37% и 32% за год.
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