Сколько украинцев планируют арендовать жилье на Новый год и какие суммы готовы потратить? — опрос OLX Сегодня 12:04 — Недвижимость

Сколько украинцев планируют арендовать жилье на Новый год и какие суммы готовы потратить? — опрос OLX, Фото: freepik

Большинство украинцев (71%) не намерены арендовать жилье на период новогодних праздников. В то же время те, кто все же будет арендовать, готовы потратить 2−5 тыс. за одну ночь. Среди планирующих поездку самым популярным направлением традиционно являются Карпаты.

Об этом свидетельствует опрос «OLX Недвижимость».

Читайте также Отменит ли Киев комендантский час на Новый год

По результатам исследования, только 6% граждан планируют зимний отдых, а 3% рассматривают аренду исключительно для празднования Нового года.

Куда поедут украинцы на праздники

Среди украинцев, планирующих зимний отдых, 77% респондентов выбрали Карпаты.

Самыми популярными направлениями стали:

Буковель (50%);

Яремче (29%);

Верховина (27%);

Славское (24%).

57% респондентов планируют зимний отдых в период Нового Года (конец декабря — начало января), 29% - в период с середины по конец января.

Наиболее популярная продолжительность отпуска — 3−7 дней, такой вариант избрали 35% опрошенных.

Выбор жилья на Новый год

Среди тех, кто планирует аренду для празднования Нового Года, 48% - выбрали Карпаты, 38% предпочли большие города (как Киев, Львов или Одесса), 5% - выбрали пригород.

Наиболее популярным типом жилья в Новогоднюю ночь являются частные дома (55%), а идеальный период для аренды — с 30 декабря по 1 января (74%).

Приоритетными критериями для украинцев являются:

удобство и комфорт (82%);

стоимость (76%);

расположение (71%).

В то же время требования к жилью, которые набрали наименьшее количество голосов респондентов — наличие убежища в доме и возможность проживания с домашними животными.

Что касается готовности тратить деньги на жилье, то 44% респондентов закладывают в бюджет на аренду 2000−5000 грн в день, а еще 44% выбирают варианты до 2000 грн, 11% - от 10 000 гривен.

Напомним, по данным ЛУН, рост арендных ставок в пределах года был значительным в большинстве регионов Украины, кроме прифронтовых.

Наибольший рост демонстрируют Ивано-Франковск и Киев — 37% и 32% за год.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.