Отменит ли Киев комендантский час на Новый год — Finance.ua

Отменит ли Киев комендантский час на Новый год Сегодня 12:12

В Киеве не собираются отменять комендантский час на Новый год, а также сокращать его продолжительность. Так что находиться на улице будет запрещено с полуночи до 5 утра, как и во все остальные даты.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

«Комендантский час на Новый год и праздники меняться не будет. Как всегда все службы, отвечающие за безопасность, в частности патрули Нацполиции и силы обороны, будут работать в усиленном режиме. Общественных празднований не будет», — заявил спикер КМВА Михаил Шаманов.

Добавим, что время действия комендантского часа определяется при наличии реальной угрозы жизни и безопасности лиц, интересам общества или государства, а также для обеспечения общественного порядка. Соответствующий анализ и оценка осуществляется военным командованием на постоянной основе.

Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в общественных местах, перемещаться в транспорте без спецпропуска или пешком.

«Покидать жилье ночью разрешается только во время воздушной тревоги, чтобы добраться до ближайшего укрытия. С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность», — объяснили в комментарии РБК-Украина в Киевской городской государственной администрации.

При этом, скорее всего, работу метрополитена не продолжат, поскольку комендантский час остался без изменений. Сейчас столичная подземка стандартно работает 06:00 до 23:00, а также круглые сутки как укрытие во время объявления воздушной тревоги. Наземный транспорт работает с 5:30 до 23:30.

«График работы общественного транспорта в Киеве формируется с учетом продолжительности комендантского часа», — отметили в КГГА.

Напомним, что в прошлом году в Киеве также не отменяли комендантский час и не сокращали срок его действия на Новый год.

В целях безопасности Департамент культуры не будет проводить традиционные новогодне-рождественские массовые мероприятия на открытых локациях столицы.

«Проведение праздничных тематических мероприятий планируется в муниципальных учреждениях культуры — театрах, музеях, библиотеках и т. п. , подчиненных Департаменту культуры, в соответствии с их планами работы с соблюдением требований и ограничений, действующих во время военного положения, и с учетом текущей ситуации безопасности», — пояснили в Департаменте.

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