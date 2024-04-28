Сколько украинцев переехали в США по программе «Объединяемся для Украины» — Finance.ua

Сколько украинцев переехали в США по программе «Объединяемся для Украины» Сегодня 17:04 — Мир

Сколько украинцев переехали в США по программе «Объединяемся для Украины»

За 2 года великой войны американская программа «Объединяемся для Украины» переселила 187 тыс. украинцев в США с относительной эффективностью и небольшими трудностями.

Об этом пишет CBS News.

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Полномасштабное вторжение россии привело к перемещению миллионов беженцев, большинство из которых были женщины и дети. Это вызвало наибольший наплыв переселенцев в Европу со времен Второй Мировой войны.

Какое количество украинцев приехало в США по программе «Объединяемся для Украины»

В апреле 2022 года администрация президента США Байдена ввела новую программу «Объединяемся для Украины».

Она предоставляет возможность неограниченному количеству украинцев, спонсируемых американцами, легально работать в США без необходимости прохождения сложного процесса получения визы.

По данным министерства внутренней безопасности США, за два года иммиграционные власти Соединенных Штатов одобрили более 236 тыс. дел по программе.

По состоянию на конец марта более 187 тысяч украинцев прибыли в США в рамках этой программы.

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Сообщается, что еще 350 тыс. украинцев прибыли в США с начала российского вторжения вне спонсорского процесса, преимущественно по временным визам.

«Министерство выполнило обещание президента Байдена принять украинцев, спасающихся от умышленной и неспровоцированной войны россии против Украины», — говорится в заявлении министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

Реакция общественности

В отличие от большинства иммиграционных политик США, переселение десятков тысяч украинских беженцев в американские общины происходит с большой эффективностью и относительно небольшим количеством трудностей.

Например, штаты, возглавляемые республиканцами, подавали иски практически против каждой крупной иммиграционной политики администрации Байдена, включая аналогичную программу спонсорства для мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.

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Но программа «Объединяемся для Украины» не была обжалована в суде. Более того, некоторые законодатели-республиканцы высказались в поддержку приема украинских беженцев.

В то время как прибытие сотен тысяч мигрантов на американо-мексиканскую границу привело к напряжению ресурсов в некоторых населенных пунктах, таких как Нью-Йорк, Чикаго и Денвер, переселение украинцев не вызвало такой же реакции и не создало серьезных политических проблем для администрации Байдена.

Сроки рассмотрения заявлений на участие в программе

В отличие от программы для кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев, по которой могут принять 30 тысяч заявок, программа «Объединяемся для Украины» не имеет количественного ограничения.

Заявки на участие в программе также рассматриваются довольно быстро, иногда несколько недель или даже дней.

«Объединяемся для Украины» показывает, как США могут действовать быстро, когда хотят", — отмечает президент и генеральный директор организации по переселению беженцев Global Refuge Криш О’Мара Вигнараджа.

УНН По материалам:

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