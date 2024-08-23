Сколько свежих ягод покупают страны Евросоюза и сколько из них украинских — Finance.ua

Сколько свежих ягод покупают страны Евросоюза и сколько из них украинских Сегодня 06:39 — Аграрный рынок

Сколько свежих ягод покупают страны Евросоюза и сколько из них украинских

Украина в прошлом году установила исторический рекорд экспорта голубики, поставив в другие страны более 4 тысяч тонн свежей ягоды. Основным рынком сбыта голубики стали страны Евросоюза, в том числе Германия и Нидерланды. Украина наращивает объемы экспорта свежих и замороженных ягод.

Об этом пишет «Слово и дело».

Экспорт украинских свежих ягод в Евросоюз растет, но в общем объеме доля нашей страны составляет 1%.

В 2014 г. страны ЕС закупили 351,3 тыс. тонн свежих ягод, в том числе 0,3 тыс. тонн из Украины (0,1%). Стоимость ягод из Украины составила 0,5 млн евро.

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В 2015 году из 412,2 тыс. тонн ягод, закупленных Евросоюзом, украинскими были 1,3 тыс. тонн (0,3%). За ягоды из Украины страны ЕС заплатили 2,7 млн евро.

В 2016 году Украина экспортировала в ЕС 3 тыс. тонн свежих ягод, получив за это 6,1 млн евро. Всего страны ЕС импортировали 444 тыс. тонн ягод, то есть доля Украины составила 0,7%.

В 2017 и 2018 годах Украина экспортировала в страны Евросоюза 2,5 тыс. тонн и 2,4 тыс. тонн свежих ягод соответственно — это 0,6% и 0,5% в общем объеме. В ЕС заплатили за товар 6 млн и 4,2 млн евро.

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В 2019 году Украина экспортировала в ЕС 3 тыс. тонн ягод (0,6% в общем объеме) на сумму 7,3 млн евро.

В ковидном 2020-м страны Евросоюза закупили у других стран 597,7 тыс. тонн ягод, но только 1,9 тыс. тонн (0,3%) были украинскими.

В 2021 году экспорт ягод в страны ЕС вернулся на прежний уровень — 3,1 тыс. тонн на 7,9 млн евро. В общей сложности блок импортировал 603,2 тыс. тонн ягод.

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В 2022 году, несмотря на начало полномасштабной войны, Украина продала странам ЕС 3,4 тыс. тонн ягод (это 0,6% в общем объеме европейского импорта) на 10,7 млн евро.

В 2023 г. страны ЕС импортировали меньше свежих ягод — 458,5 тыс. тонн, в том числе 3,5 тыс. тонн из Украины (0,8%).

Инфографика: «Слово и дело»

Слово і Діло По материалам:

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