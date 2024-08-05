Украина обновит экспортную стратегию в условиях войны — Finance.ua

Украина обновит экспортную стратегию в условиях войны
Министерство экономики Украины совместно с ведущими международными экспертными организациями начало работу по обновлению экспортной стратегии Украины в условиях войны и на период послевоенного восстановления.
Об этом говорится в сообщении министерства.
«Из-за вооруженной агрессии россии против Украины украинские производители столкнулись со многими вызовами. В обновленной экспортной стратегии Украины должны учесть изменения структуры украинской экономики, перспективы послевоенного восстановления страны, перераспределение рынков сбыта экспортной продукции, переориентацию на новые регионы и конкретные страны, а также адаптацию украинского производства под стандарты и потребности потребителей ЕС. Реализация правительственной программы поддержки бизнеса в рамках политики „Сделано в Украине“ также должна способствовать развитию украинского экспортного потенциала», — сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.
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Согласно сообщению, проект «Экспортная стратегия Украины» был начат в 2016 году.
Он состоит из трех этапов:
- Дорожная карта стратегического развития торговли Украины и план задач и мер по ее реализации.
- Секторальные и кросс-секторальные экспортные стратегии.
- Консолидация дорожной карты стратегического развития торговли Украины, секторальных и кроссекторальных экспортных стратегий.
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