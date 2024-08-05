Украина обновит экспортную стратегию в условиях войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина обновит экспортную стратегию в условиях войны

Казна и Политика
10
Украина обновит экспортную стратегию в условиях войны
Украина обновит экспортную стратегию в условиях войны
Министерство экономики Украины совместно с ведущими международными экспертными организациями начало работу по обновлению экспортной стратегии Украины в условиях войны и на период послевоенного восстановления.
Об этом говорится в сообщении министерства.
«Из-за вооруженной агрессии россии против Украины украинские производители столкнулись со многими вызовами. В обновленной экспортной стратегии Украины должны учесть изменения структуры украинской экономики, перспективы послевоенного восстановления страны, перераспределение рынков сбыта экспортной продукции, переориентацию на новые регионы и конкретные страны, а также адаптацию украинского производства под стандарты и потребности потребителей ЕС. Реализация правительственной программы поддержки бизнеса в рамках политики „Сделано в Украине“ также должна способствовать развитию украинского экспортного потенциала», — сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.
Читайте также
Согласно сообщению, проект «Экспортная стратегия Украины» был начат в 2016 году.
Он состоит из трех этапов:
  • Дорожная карта стратегического развития торговли Украины и план задач и мер по ее реализации.
  • Секторальные и кросс-секторальные экспортные стратегии.
  • Консолидация дорожной карты стратегического развития торговли Украины, секторальных и кроссекторальных экспортных стратегий.
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.