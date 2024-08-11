В июле экспорт украинских товаров вырос на 9%: какие страны покупают больше всего — Finance.ua
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В июле экспорт украинских товаров вырос на 9%: какие страны покупают больше всего

Казна и Политика
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В июле экспорт украинских товаров вырос на 9%: какие страны покупают больше всего
В июле экспорт украинских товаров вырос на 9%: какие страны покупают больше всего
В июле экспорт украинских товаров вырос на 9% до $2,97 млрд, импорт товаров увеличился на 10% до $5,3 млрд.
Об этом сообщил замминистра экономики, торговый представитель Тарас Качка.

Какие отрасли возрождаются

Согласно его данным, такой рост произошел, несмотря на то, что физический объем экспорта в июле на 0,6% меньше, чем в июне.
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«Главная причина — сезонная пересменка в экспортируемых аграрных культурах. Объемы экспортируемой кукурузы и дальше уменьшаются — 1,56 млн тонн, на 44,4% меньше, чем в июне и в 2,5 раза меньше, чем в пиковом апреле, когда мы экспортировали 4,1 млн тонн кукурузы», — рассказал Качка.
В то же время увеличился экспорт пшеницы и рапса. Пшеницы Украины экспортировала 1,58 млн тонн, на 44% больше, чем в июне. И почти в два раза больше, чем в июле прошлого года.
Украинские производители также экспортировали 277 тысяч тонн рапса, что на 13,5% больше, чем в июле прошлого года. Также возрождается экспорт ячменя, который составил в июле 580 тысяч тонн, почти в два раза больше, чем в июле прошлого года.
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«В металлургии не обошлось без рекордов — 219 тысяч тонн полуфабрикатов из железа (7207), это самый лучший показатель за время войны, +83% к июню месяцу», — сообщил замминистра.

Лидеры покупки украинских товаров среди стран

Согласно его информации, географическое распределение экспорта сохраняется. 1,67 млрд (56%) приходится на ЕС, среди государств которого лидерами по покупке украинского являются:
  • Польша — 358 млн;
  • Испания — 190 млн;
  • Германия — 178 млн;
  • Нидерланды — 147 млн;
  • Италия — 136 млн.
Экспорт в Китай уменьшился на 3,1%, но он остается самім большим из других (не ЕС) стран мира — 175 млн долларов. Экспорт в Египет вырос в июле к июню на 17,5% до 143 млн долларов.
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Еще больше рост экспорта в Турцию: +32,7% и 134 млн. долларов. Ну и совсем хорошие показатели в торговле с Индией: +137% и 89 млн долларов.
В топ-10 не-ЕС адресатов экспорта — Республика Молдова (87 млн), Ливан (44 млн), Алжир (39,5), США (39,2 млн), Израиль (39 млн), Индонезия (38,5 млн)).
«Что касается импорта, то он составил в июле 5,3 млрд долларов. В дополнение к традиционным топливам (604 млн), автомобилям (306 млн), лекарственным средствам (156 млн), БПЛА (101 млн долларов), есть такие значительные статьи импорта, как комплексные удобрения (102 млн долларов) и электроэнергия (120 млн долларов)», — заметил Качка.
По материалам:
Finance.ua
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