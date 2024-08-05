В I полугодии Украина нарастила экспорт молочной сыворотки на 55,4% — Finance.ua
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В I полугодии Украина нарастила экспорт молочной сыворотки на 55,4%

Аграрный рынок
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В I полугодии 2024 года Украина экспортировала 11,5 тыс. тонн молочной сыворотки, что на 55,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.
В денежном эквиваленте экспорт прибавил 40% против показателя за январь-июнь 2023 года, достигнув $7,7 млн.
Активнее всего украинскую молочную сыворотку в январе-июне покупали Китай (24,9%), Польша (17,8%) и Филиппины (11,4%).
В то же время импорт молочной сыворотки в течение I полугодия этого года сократился на 24,3% - до 2,8 тыс. тонн.
На закупку этого товара за рубежом Украина израсходовала $5,4 млн, что на 22,9% меньше, чем в январе-июне 2023 года.
Крупнейшие поставщики молочной сыворотки в Украину в течение шести месяцев 2024 года — Польша (34,6%), Швеция (34,1%) и Германия (15,8%).
По материалам:
agrotimes.ua
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