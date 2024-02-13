Сколько стоят однокомнатные квартиры в разных городах — Finance.ua

Сколько стоят однокомнатные квартиры в разных городах Сегодня 09:00 — Недвижимость

Сколько стоят однокомнатные квартиры в разных городах

В Украине быстро восстанавливается рынок недвижимости. Цены в долларовом эквиваленте почти догнали показатели января 2022 года, а во Львове и Ужгороде уже превысили старые показатели.

В Украине рынок недвижимости активно развивался вплоть до начала полномасштабной войны. В 2021 продали 325,1 тыс. квартир и домов, тогда как в 2015 количество сделок не достигало и 200 тыс. С началом полномасштабной войны ситуация кардинально изменилась, определенное время реестр прав на недвижимое имущество был вообще закрыт. Потом украинцы боялись покупать жилье. В результате за весь 2022-й год было заключено всего 100,7 тыс. соглашений, говорится в данных Министерства юстиции, опубликованных OpenDatabot.

В прошлом году рынок недвижимости постепенно начал восстанавливаться. Было зарегистрировано 172,6 тыс. сделок по купле-продаже квартир и домов. Это значительно меньше, чем в 2021 или даже в 2015-м. Впрочем, работающий в Киевской области риелтор Максим Б. рассказывает: покупатели уже не так активно реагируют на новости и не отменяют сделки после очередной ракетной атаки.

Хорошая новость: возобновляется и ипотечное кредитование. Прежде всего благодаря государственным программам. В прошлом году было заключено 10 775 ипотечных сделок. До большой войны эта цифра достигала 22 294. Уже сейчас количество ипотечных сделок превысило показатели 2017 года.

Что происходит с ценами

В большинстве регионов за прошлый год значительно подорожали квартиры, подсчитали эксперты ЛУН. К примеру, во Львове средняя стоимость однокомнатной квартиры достигает 58,5 тыс. долларов. Еще год назад стоимость была на 6,4 тыс. долларов меньше. Что интересно, в Киеве квартиры, наоборот, за последние полгода подешевели. Цена снизилась на 2 тыс. долларов и достигла в среднем 62 тыс. долларов за однокомнатную квартиру.

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Одна из самых дешевых квартир — в Сумах (средняя стоимость однокомнатной составила 24,5 тыс. долларов) и в Харькове (25 тыс. долларов). Еще дешевле — в Николаеве, там однокомнатную можно купить и за 21 тыс. долларов.

Зато значительно возросла стоимость квартир в Ужгороде (51,6 тыс. долларов). В этом городе нет комендантского часа и обстрелов, влияющих на стоимость жилья.

«Среди 1-комнатных квартир Киев потерял 3%, а Львов в то же время нарастил 12%. Рекордсменом стал Ивано-Франковск, там +18% в валюте», — объясняют эксперты ЛУН.

Аналитики также посчитали, сколько лет нужно собирать на однокомнатную квартиру. Оказалось, что во Львове нужно 9,8 года откладывать среднюю зарплату для того, чтобы купить однокомнатную квартиру. В Киеве — 9,4 года. В Николаеве — 4,2 года.

Одно из крупных столичных агентств недвижимости подсчитало: сейчас в среднем квадратный метр жилья в Киеве стоит 1,97 тыс. долларов. До полномасштабной войны — 2,02 тыс. долларов. Самое дешевое жилье в Деснянском районе (около 1,2 тыс. долларов), а самое дорогое — в Печерском (около 3,5 тыс. долларов).

Если пересчитать в гривне, стоимость квартир в Украине выросла. Так, в январе 2022-го квартира стоимостью 90 тыс. долларов в столице в гривневом эквиваленте стоила 2,4 млн. грн. Сейчас такая же квартира будет стоить около 88,6 тыс. долларов (т.к. цены в валюте снизились). Но в гривне придется заплатить за такую ​​квартиру уже 3,3 млн грн.

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Риски снижают цены

В Киеве самые дешевые квартиры продают в «проблемных» домах, в частности в недостроенных жилых комплексах, которые не сданы в эксплуатацию и имеют проблемы с коммунальными услугами.

«Проблемное» жилье может стоить около 20 тыс. долларов за небольшую студию до 25 квадратов. Однако если дом недостроен, покупатель не сможет получить документы на право собственности. Вместо этого можно купить право требования квартиры у застройщика.

Гораздо более дешевые квартиры продают, например, в Бортничах под Киевом. Речь идет о маленьких студиях в строящихся домах. Стоимость такого жилья площадью до 20 квадратов — около 8 тыс. долларов.

Обозреватель По материалам:

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