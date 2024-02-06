Средние цены на аренду жилья в Украине — данные за январь (инфографика) — Finance.ua
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Средние цены на аренду жилья в Украине — данные за январь (инфографика)

Недвижимость
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Средние цены на аренду жилья в Украине — данные за январь (инфографика)
Средние цены на аренду жилья в Украине — данные за январь (инфографика)
В январе 2024 года предложение аренды недвижимости снизилось. Вместе с тем и снизилась средняя цена аренды квартир.
Об этом свидетельствуют данные украинского маркетплейса Dim.ria.

Предложение

В Киеве предложение уменьшилось на 13% по сравнению с декабрем 2023 года. В Ивано-Франковской области количество объявлений увеличилось на 20%.
Если анализировать изменения в предложении за год, то больше всего упало предложение в Сумской области — на 95%.
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria

Цены

В январе 2024 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице составляет 16 630 грн, а в области — 9659 грн.
В месяц средняя цена снизилась на 18% в Волынской области. Также в Сумской области — на 14% и в Черновицкой области — на 12%.
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria
За год зафиксирован рост стоимости аренды однокомнатной квартиры во всех областях. В Киеве этот показатель составляет 50%.
Во Львовской области цена аренды однокомнатной квартиры составляет 14 390 грн, в Днепропетровской области — 13 093 грн. Заметный рост стоимости за месяц в Полтавской области — 13%. По состоянию на январь стоимость составляет 11 150 грн.
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria

Справка Finance.ua:

  • правительство разрабатывает несколько льготных программ для обеспечения украинцев доступным жильем. Кроме уже существующей программы «єОселя», появятся механизмы «Аренда с правом выкупа» и «Социальная аренда»;
  • когда речь идет о самых высоких ценах на аренду квартир, то многим на ум сразу приходит Киев. Однако на самом деле лидером по стоимости является другой город. Арендовать однокомнатную квартиру дороже всего во Львове, о чем свидетельствует статистика специализированного сайта о недвижимости ЛУН. В настоящее время средняя цена аренды однокомнатной квартиры во Львове составляет 15 600 гривен;
  • По данным Olx, цены на аренду квартир в Украине значительно изменились за последний год. Во многих городах страны стоимость существенно выросла, однако в некоторых регионах цены на аренду квартир несколько снизились.

Как продать недвижимость. Все, что нужно знать в 2024 году 🏠

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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