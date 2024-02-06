Средние цены на аренду жилья в Украине — данные за январь (инфографика) Сегодня 08:00 — Недвижимость

Средние цены на аренду жилья в Украине — данные за январь (инфографика)

В январе 2024 года предложение аренды недвижимости снизилось. Вместе с тем и снизилась средняя цена аренды квартир.

Об этом свидетельствуют данные украинского маркетплейса Dim.ria

Предложение

В Киеве предложение уменьшилось на 13% по сравнению с декабрем 2023 года. В Ивано-Франковской области количество объявлений увеличилось на 20%.

Если анализировать изменения в предложении за год, то больше всего упало предложение в Сумской области — на 95%.

Инфографика: Dim. ria

Цены

В январе 2024 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице составляет 16 630 грн, а в области — 9659 грн.

В месяц средняя цена снизилась на 18% в Волынской области. Также в Сумской области — на 14% и в Черновицкой области — на 12%.

Инфографика: Dim. ria

За год зафиксирован рост стоимости аренды однокомнатной квартиры во всех областях. В Киеве этот показатель составляет 50%.

Во Львовской области цена аренды однокомнатной квартиры составляет 14 390 грн, в Днепропетровской области — 13 093 грн. Заметный рост стоимости за месяц в Полтавской области — 13%. По состоянию на январь стоимость составляет 11 150 грн.

Инфографика: Dim. ria

Справка Finance.ua:

правительство разрабатывает несколько льготных программ для обеспечения украинцев доступным жильем. Кроме уже существующей программы «єОселя», появятся механизмы «Аренда с правом выкупа» и «Социальная аренда»;

когда речь идет о самых высоких ценах на аренду квартир, то многим на ум сразу приходит Киев. Однако на самом деле лидером по стоимости является другой город. Арендовать однокомнатную квартиру дороже всего во Львове, о чем свидетельствует статистика специализированного сайта о недвижимости ЛУН. В настоящее время средняя цена аренды однокомнатной квартиры во Львове составляет 15 600 гривен;

По данным Olx, цены на аренду квартир в Украине значительно изменились за последний год. Во многих городах страны стоимость существенно выросла, однако в некоторых регионах цены на аренду квартир несколько снизились.

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