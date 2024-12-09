Сколько стоит посетить Лондон — Finance.ua
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Сколько стоит посетить Лондон

Личные финансы
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Сколько стоит посетить Лондон
Сколько стоит посетить Лондон
Лондон остается одним из самых дорогих европейских городов. Туристическая популярность города не уменьшается, а расходы на пребывание и развлечения могут варьироваться в зависимости от выбранного уровня комфорта.
Об этом говорится в статье Finance.ua Сколько стоит посетить самые популярные города Европы.

Проживание

Ночлег в отеле среднего класса обойдется около 150−200 евро в сутки (~6 300−8 400 грн). Для ищущих более бюджетные варианты хостелы предлагают цены от 30 евро (~1 260 грн) за ночь.

Питание

Завтрак в кафе обойдется в 8−12 евро (~336−500 грн), обед — 15−25 евро (~630−1 050 грн), ужин в ресторане — от 30 евро (~1 260 грн).

Достопримечательности

Вход в некоторые музеи, например Британский музей, бесплатный. В то же время посещение Лондонского Тауэра стоит около 30 евро (~1 260 грн).

Транспорт

Дневной билет на общественный транспорт — от 7 евро (~294 грн).
Если коротко:
  • Проживание: 150 евро (~6 300 грн).
  • Питание: (завтрак, обед, ужин): 53 евро (~2 226 грн).
  • Развлечения: среднее посещение достопримечательностей — 15 евро (~630 грн).
  • Транспорт: 7 евро (~294 грн).
Общая стоимость за день: 225 евро (~9 450 грн).

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Напомним, Великобритания продлила еще на 18 месяцев визы украинским беженцам, находящимся на территории страны по программе спонсорства.
Программа Homes for Ukraine, позволяющая украинцам временно жить в Великобритании во время войны, продолжает действовать. Район Элмбридж на юго-востоке Англии ввел поддержку для местных жителей, принимающих украинских беженцев. Районный совет предлагает выплачивать владельцам или арендаторам жилья £600 в месяц.
Ранее министр финансов Великобритании Рейчел Ривз представила в парламенте проект бюджета на 2025 год. Королевство заложит в свой военный бюджет 3,8 миллиарда долларов на ежегодную поддержку Украины.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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