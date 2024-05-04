Сколько стоит Пасхальная корзина в Украине и Польше (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоит Пасхальная корзина в Украине и Польше (инфографика) Сегодня 08:25 — Личные финансы

Сколько стоит Пасхальная корзина в Украине и Польше (инфографика), Фото: УП

В этом году придется потратить 1422 грн в Украине и 1326 в Польше, чтобы собрать пасхальную корзину для семьи из четырех человек.

Такие данные обнародовал Институт аграрной экономики и аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Исследователи подсчитали стоимость корзины из расчета 0,5 кг за каждый продукт.

Отмечается, что соседнюю Польшу для анализа выбрали из-за того, что сейчас там больше всего украинцев, которые также готовятся к Пасхе.

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Следовательно, стоимость домашней пасхи по традиционному рецепту составит 179,8 грн за 1 кг в Украине и 185 грн в Польше.

Самыми дорогими составляющими являются мясные блюда. Домашняя колбаса в Украине стоит 200 грн и 244 грн в Польше.

Буженина 265 грн в Украине и 195 грн в Польше. Стоимость сала в Украине значительно меньше — 110 грн, в то время как в Польше — 200 грн.

В Украине среди молочных продуктов больше придется заплатить за твердый сыр — по меньшей мере 265 грн за полкилограмма, в то время как в Польше цена составит 117 грн.

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За сливочное масло у нас отдадут 194,75 грн, в Польше — 185 грн. Значительно дороже в Украине творог — 107,5 грн, в то время как за тот же вес в Польше заплатят 68 грн.

За банку хрена (250 г) в Украине заплатят 27 грн и 39 грн в Польше. За 150 г соли соответственно по 3 и 5 грн.

Из анализа видно, что разница в стоимости цен на продукты минимальная, однако в агентстве обращают внимание на уровень доходов в обеих странах.

Если в Польше средняя месячная зарплата составляет 59 332 тыс. грн (6061 злотых с учетом налогов) то в Украине 17 442 грн.

По словам основателя Gremi Personal Евгения Кириченко, рассмотрение цен на продукты, без учета уровня доходов, может привести к неполному пониманию экономической ситуации в обеих странах.

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«Мы наблюдаем минимальное различие в стоимости продуктов в Украине и Польше, однако важно учитывать уровень доходов в каждой стране. При условии, что средняя месячная зарплата в Украине почти в три раза меньше, чем в Польше, понятно, что украинцы тратят значительно больший процент своего дохода на продукты по сравнению с жителями Польши», — отметил Кириченко.

Он резюмирует, что все еще существует тенденция, когда граждане Украины приезжают в Польшу на работу и возвращаются на родину тратить заработанное.

Напомним, по итогам 2023 года украинцы открыли в Польше 30 325 новых компаний. Каждым десятым новым предпринимателем в соседней стране был гражданин Украины.

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