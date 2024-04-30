Как будут работать банки на Пасху — Finance.ua

Как будут работать банки на Пасху
Банки будут работать в обычном режиме 1, 6 и 8 мая.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
В этом году в начале мая в Украине несколько праздничных и памятных дней:
- 1 мая (среда) — День труда;
- 5 мая (воскресенье) — Пасха;
- 8 мая (среда) — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов.
Как будут работать СЭП и банки в эти дни
Система электронных платежей Национального банка (СЭП) уже больше года работает в режиме 24/7/365. Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.
В период действия военного положения в Украине временно приостановлено действие отдельных норм законодательства о труде. В частности, Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» определяет, что отменяются праздничные и нерабочие дни, в том числе не переносится выходной день на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.
Следовательно, 1, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями для финансовой системы.
Напомним, Новая почта сообщила, что в связи с праздником Пасхи график работы компании изменился. Так, в субботу, 4 мая, компания будет работать по обычному графику субботы. В воскресенье, 5 мая, выходной, отделения, адресное обслуживание и доставка в почтоматы работать не будут. В понедельник, 6 мая, компания будет работать по обычному графику.
Справка Finance.ua:
- мгновенные платежи Национального банка должны стать альтернативной карточным, однако не запустятся раньше первого квартала 2025 года;
- мгновенные платежи должны производиться 24 часа в сутки без участия платежных систем — платеж будет проходить между банками напрямую с привлечением Системы электронных платежей Национального банка;
- и по состоянию на сейчас мгновенные платежи Национального банка находятся только в стадии разработки.
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