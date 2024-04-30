Защита украинцев в Польше: учтут ли ситуацию с военнообязанными — Finance.ua
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Защита украинцев в Польше: учтут ли ситуацию с военнообязанными

Личные финансы
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В новой редакции закона о помощи гражданам Украины польское правительство планирует урегулировать вопросы, касающиеся формальностей, связанных с пребыванием мужчин призывного возраста.
Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский, сообщает yavp.pl.
Временная защита для украинских граждан в Польше действует до 30 июня 2024 года. С 1 июля правила нахождения украинцев хотят изменить. Новую редакцию закона правительство готовится предоставить на заседании во вторник.
Министра внутренних дел и администрации Польши Марчина Кервинского во время эфира на телеканале TVN24 спросили о ситуации с ограничением услуг в украинских консульствах для мужчин призывного возраста, потому что для многих это может означать проблемы с документами.
«Через несколько дней мы подадим новую редакцию этого закона, где будут урегулированы все эти вопросы», — ответил на прошлой неделе глава ведомства.
Решение по текущей ситуации разрабатывает заместитель министра Мацей Дущик.
Также глава польского МВД отметил, что Польша не раскрывает данные о находящихся в Польше беженцах, в том числе не передает их украинской стороне.
По материалам:
РБК-Україна
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