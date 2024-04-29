Новая почта показала график работы на Пасху — Finance.ua

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Новая почта показала график работы на Пасху

Фондовый рынок
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Новая почта показала график работы на Пасху
Новая почта показала график работы на Пасху
В связи с праздником Пасхи график работы Новой почты изменился. Об этом сообщила компания.
Так, в субботу, 4 мая, компания будет работать по обычному графику субботы;
В воскресенье, 5 мая — выходной.
Отделения, адресное обслуживание и доставка в почтомат работать не будут.
В понедельник, 6 мая компания будет работать по обычному графику.
Найти ближайшее к вам работающее отделение и узнать график его работы можно по этой ссылке.
Напомним, «Новая почта» снизила тариф на доставку для бизнеса. «Новая почта» уменьшила тариф на 5% на доставку по всей стране для любого бизнеса, решившего воспользоваться услугами складской логистики от компании.

Справка Finance.ua:

  • Группа компаний «Новая почта», куда вместе с другими компаниями входит и сама «Новая почта», меняет название на NOVA для того, чтобы подчеркнуть — за 20 лет на рынке Украины она стала «уже гораздо больше, чем почта». Новая почта как логистический оператор остается Новой почтой. Никаких ребрендингов и смены логотипов не будет.
  • «Новая почта» до конца 2024 года планирует открыть отделения в 18 странах.
  • «Новая почта» начала переводить отделения на собственные POS-терминалы. Оператор доставки «Новая почта» установила в отделениях первые 500 POS-терминалов собственной платежной системы NovaPay.
«Новая почта» снизила тариф на доставку для бизнеса. «Новая почта» уменьшила тариф на 5% на доставку по всей стране для любого бизнеса, решившего воспользоваться услугами складской логистики от компании.

Новая почта, история успеха

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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